Още една красавица от родния ефир се сгоди

© Марина Кискинова е сгодена! Красивата певица и водеща на "Тото 2" получи романтично предложение за брак от своя любим - американския актьор Ланс Пол. Той коленичи пред нея на върха на митичния Олимп в Гърция, а Марина каза заветното "Да".



Любовната история на двамата започна преди няколко месеца и бързо се превърна в една от най-обсъжданите във високите среди. Ланс Пол е не само актьор, но и продуцент, фотограф и авантюрист, като най-известната му роля е в лентата "Царството на душите", пише "България Днес".