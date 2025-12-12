ИЗПРАТИ НОВИНА
Орлин Павлов слага финала
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:16
©
Тази неделя (14 декември) в 20:00 ч. по NOVA предстои големият финал на третия сезон на “Пееш или лъжеш". В последните няколко месеца водещият Димитър Рачков посрещна на сцената едни от най-популярните и обичани български изпълнители в музикалното шоу – Азис, Йорданка Христова, Владо Зомбори, Софи Маринова, Михаела Маринова, Преслава, Графа, DARA, Братя Аргирови, Фики Стораро и Петя Буюклиева. Към тях ще се присъедини чаровният и много талантлив певец Орлин Павлов, който ще изпита музикалния си усет, за да избере с кого от осемте участници да изпълни последния дует за сезона.

До Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов в неделя ще застанат Дивна и Лео Бианки. Тяхната задача да помогнат на Орлин Павлов в отсяването на истинския талант сред лъжите ще включва много смях и интересни коментари. Заедно с него, съветниците ще наблюдават всяко движение и изражение на тайнствените участници. 

“Много любимо предаване! Винаги съм си казвал, че мога да позная кой пее и кой лъже, но за това няма гаранция. Нямам търпение да видя какво ще се случи" - сподели певецът пред Елизабет Методиева в специалната ѝ рубрика за “На кафе". “Трябва да четеш по устни, да наблюдаваш фразите. Ще гледам как държи микрофона, как си отваря устата. Мисля, че ще ми е по-лесно да позная пеещия участник, а не лъжещия", разкри на какво ще обръща внимание в играта певецът.

И тази седмица зрителите на NOVA ще видят пъстра селекция от участници, готови да се борят за голямата награда. Различните образи ще се разкрият на сцената, а детайлите за тях ще застанат в основната на предположенията на Орлин Павлов и неговите съветници. Кой ще успее да спечели доверието на изпълнителя? Какъв дует очаква зрителите? - разберете във финала на “Пееш или лъжеш" тази неделя, 14 декември, от 20:00 ч. по NOVA.


