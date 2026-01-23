ИЗПРАТИ НОВИНА
Орлин Горанов вече е много далече от България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:58
© Фейсбук
Орлин Горанов се отдаде на заслужена почивка с любимата си жена, при това далече от България. Двамата са забегнали към "топлите страни", съобщи извистният певец в социалната мрежа Фейсбук:

SOS, SOS - решихме с Валя да се отдадем на заслужена почивка. Заклевам се, миналата година беше изключителна работна вихрушка и имах нужда да отдъхна.

Летяхме дълго време - не знаеш ден ли е, нощ ли е; спи ли ти се или е време за закуска. Абсолютно приключение, да не говорим, че за малко багажът ни да замине за друга държава, докато ние седим със зимните якета на 40 градуса.

Едвам намерихме интернет, за да споделим тези мигове с вас. Шегата настрана - любуваме се на лазурни морета, звездни небеса, местно вино и красиво усамотение. Празнувайте живота всеки ден.

Много обич от нас, Орли и Валя.


