ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Орлин Горанов вече е много далече от България
SOS, SOS - решихме с Валя да се отдадем на заслужена почивка. Заклевам се, миналата година беше изключителна работна вихрушка и имах нужда да отдъхна.
Летяхме дълго време - не знаеш ден ли е, нощ ли е; спи ли ти се или е време за закуска. Абсолютно приключение, да не говорим, че за малко багажът ни да замине за друга държава, докато ние седим със зимните якета на 40 градуса.
Едвам намерихме интернет, за да споделим тези мигове с вас. Шегата настрана - любуваме се на лазурни морета, звездни небеса, местно вино и красиво усамотение. Празнувайте живота всеки ден.
Много обич от нас, Орли и Валя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3096
|предишна страница [ 1/516 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично ...
21:06 / 22.01.2026
Слави Ангелов: Очаквайте шести сезон на "Под прикритие" и избори ...
19:54 / 22.01.2026
Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наг...
19:04 / 22.01.2026
Слави Трифонов с необичайно забавление нощем
17:19 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 7...
16:50 / 22.01.2026
Известен пловдивски олигарх стана на 70 в пищен лукс вместо в зат...
15:36 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS