|Орлин Горанов стана рицар
Най-високата награда Горанов получи от Н. Пр. Румен Ралчев за своя съществен принос и съпричастност на целите на Ордена, както и за работата му в служба на обществото.
Един месец преди награждаването се провеждат номинациите за бъдещ носител на наградата. Предложенията се гласуват от Великия Съвет на Велик Приорат – България, а номинацията с най-много гласове определя бъдещият носител на наградата, а Великият Приор акад. Румен Ралчев потвърждава с Указ изборът.
"Едва ли ще ми стигнат думите, за да изразя благодарността си за вашето доверие, Оттук нататък продължаваме в същия дух, защото има много работа да се свърши. Времената са такива, но пък ние когато не умираме, се каляваме. И винаги ще бъдем по двама на кон, и винаги на изток, там където изгрява слънцето, за да сбъдва мечтите - както на нас, нашите семейства, така и на нашата татковина“, каза Орлин Горанов, след като получи наградата от акад. Ралчев.
Велик Приорат България проведе своя Коледен благотворителен "Бал на Рицарите“. На тържествената церемония присъстваха повече от 300 рицари и гости, а средствата, събрани в рамките на благотворителния търг, който рицарите организират, ще отидат за подпомагане на талантливи деца, пише "Блиц".
