Орлин Горанов стигна за турнето си в САЩ след сериозни премеждия, за които разказа във фейсбук профила си и за които заяви, че никога няма да забрави."Приятели, снощи беше феноменална вечер, но преди това преживяхме нещо, което никога няма да забравя.След закъснелите полети попаднахме в изключително силна гръмотевична буря над Атланта. Самолетът кръжеше дълго време над града, докато пилотите се опитваха да намерят прозорец за кацане. Напрежението в самолета се усещаше във въздуха – бурята беше мощна, а времето минаваше и хората просто не бяха на себе си....В един момент стана ясно, че горивото ни вече е на критичния минимум и трябва спешно да се отклоним. Бяхме насочени към Шарлът - на близо 300 км от Атланта. В самолета настъпи тишина... онази тишина, в която всеки се моли наум. Абе,.. ад...честно ви казвам...Слава Богу кацнахме благополучно, презаредихме и продължихме. Никога няма да забравя уплахата в очите на хората, но и огромното облекчение, когато стъпихме на земята. И въпреки всичко - успях да стигна навреме за концерта. В ритъма на музиката всичко се върна на мястото си и отново се свързахме с вас.Благодаря на Люси и Христо за топлото посрещане. БЛАГОДАРЯ на организаторите! Продължаваме с пълна сила към Сан Франциско - за най-красивия празник на жената. Утре ще се обичаме!!!"