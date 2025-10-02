ЗАРЕЖДАНЕ...
|Орлин Горанов: След всеки край идва ново начало
Това написа певецът Орлин Горанов днес. Припомняме, че през лятото на 2025 година българската публика стана част от вдъхновяващо музикално пътешествие – турнето "Бъдеще време“. Ярката звезда на българската сцена Орлин Горанов, виртуозите от "Акага“ и младите таланти от "Тайният оркестър“ обединиха гласове, стилове и енергия, за да създадат концерт-спектакъл, който надскача обичайното и "рисува“ мост между поколенията. Последният концерт бе снощи в НДК.
ИЗПРАТИ НОВИНА
