Орлин Горанов: След всеки край идва ново начало

© "След всеки край идва ново начало! Аз и Валя благодарим на хилядите хора, посетили музикалния ми проект, и на професионалистите, застанали зад нас, за да осъществим "Бъдеще време". Цялата година ми се стори като един миг, защото обичта и енергията ни водят".



Това написа певецът Орлин Горанов днес. Припомняме, че през лятото на 2025 година българската публика стана част от вдъхновяващо музикално пътешествие – турнето "Бъдеще време“. Ярката звезда на българската сцена Орлин Горанов, виртуозите от "Акага“ и младите таланти от "Тайният оркестър“ обединиха гласове, стилове и енергия, за да създадат концерт-спектакъл, който надскача обичайното и "рисува“ мост между поколенията. Последният концерт бе снощи в НДК.



