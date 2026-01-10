Оплюха новия проект на Магърдич Халваджиян: Не става!

© Първият епизод на сериала "Мамник“ по БНТ 1 привлече 340 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни, аудиторният дял в най-гледаното телевизионно време на продукцията сред активната възрастова група 25–54 години е 15,8%. "Мамник“ се излъчва всеки четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1. Магърдич Халваджиян (чрез "Global Films“) е един от продуцентите.



Въпреки голямата реклама и добрия актьорски състав продукцията очевидно е разочаровала зрителите. Коментарите в социалните мрежи са предимно негативни. Хората препоръчват да се прочете книгата, но не й да се гледа сериалът.



"Изключително тъп филм! Няколко пъти се насилвах да го гледам, тайничко се надявах най-после да сме направили хубав, стойностен филм с добра игра на актьорите, но уви! Пълен провал! За тридесет години демокрация направихме два гледаеми филма, "Под прикритие" и "Вина", третият явно няма да е скоро! Видяло се е още дълго време ще ни заливат турски сериали от екрана и явно има защо!"



"Тотал щета. За жалост. След сериали като "Под прикритие" и "Вина" имах надежда, че аха ще се получи. Заспах от мудност, скука, рецитиране на думички и от невъзможност да чуеш какво си мънкат. Жалко, много жалко", коментират зрители.