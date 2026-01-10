ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оплюха новия проект на Магърдич Халваджиян: Не става!
Въпреки голямата реклама и добрия актьорски състав продукцията очевидно е разочаровала зрителите. Коментарите в социалните мрежи са предимно негативни. Хората препоръчват да се прочете книгата, но не й да се гледа сериалът.
"Изключително тъп филм! Няколко пъти се насилвах да го гледам, тайничко се надявах най-после да сме направили хубав, стойностен филм с добра игра на актьорите, но уви! Пълен провал! За тридесет години демокрация направихме два гледаеми филма, "Под прикритие" и "Вина", третият явно няма да е скоро! Видяло се е още дълго време ще ни заливат турски сериали от екрана и явно има защо!"
"Тотал щета. За жалост. След сериали като "Под прикритие" и "Вина" имах надежда, че аха ще се получи. Заспах от мудност, скука, рецитиране на думички и от невъзможност да чуеш какво си мънкат. Жалко, много жалко", коментират зрители.
