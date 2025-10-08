© Половинката на популярната певица Невена Цонева - Венелин Венков, потвърди пред "България Днес", че изпълнителката е преминала през оперативна интервенция и в момента се възстановява в болница в Пловдив.



Певицата ще остане в лечебното заведение за около 5 дни, но вече се чувства по-добре. Каква точно е била причината певицата да бъде спешно хоспитализирана, за момента не е ясно.



Невена сама сподели новината с феновете си чрез видео, в което обяснява, че е била приета в болница по спешност и е принудена да отмени концертите си в Пловдив, София и Казанлък.



Тя увери почитателите си, че новите дати ще бъдат обявени в рамките на два дни и че всички закупени билети ще важат без нужда от презаверяване.



