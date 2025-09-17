ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:38 / 17.09.2025Коментари (1)52326
©
Актьорът, оператор и режисьор Олег Ковачев сподели любопитна история с Димитър Бербатов, случила се преди три години в столичното кино "Влайкова“. В своя разказ той подчертава уважението си към един от най-големите български футболисти, но показва и че дори звездите имат своите странност.

Ето и цялата публикация на Ковачев в социалните мрежи:

"Първо да кажа-смятам Бербатов за много голям български футболист. Това, че онзи простак с осмицата на гърба спечели повече пари и награди не означава, че притежава качествата на Бербатов. Второ-Митко ми е любимият централен нападател на военното отборче-10 мача срещу "Левски" без гол.

Но да разкажа друго. Преди три години Бербатов влезе в кино "Влайкова". Застана до листа с програмата с ръце в джобовете, погледът му блуждаеше, явно търсеше нещо. Отидох до него и го попитах с какво да помогна. "Верно ли това е кино?" разсеяно проговори той. "Да, това е кино "Влайкова", старо кино, близо сто годишно." "Аха, ти какъв си?" Отговорих нещо- какво върша тук и после му казах-"Много си висок!" Щото стърчи с една глава над мен. "Ми висок съм!"-отговори той. После добави-"Ще живея наблизо и идвам да разгледам тука." Обиколи, разгледа фоайето. Аз извиках всички колеги да дойдат да видят големия футболист. Дойдоха. "Всички тук сме левскари."-запознах го със ситуацията аз. Той мълчи. След малко попита: "Може ли да наема залата само за мен? И за семейството ми." Дадох думата на колежката, която се занимава с това. Тя му каза цената-150 лева и може да гледате филм сам. Но само ако е от седмичната програма. Щото идват хора и питат може ли да гледам "Казабланка", а ние нямаме права да го прожектираме. Той се намръщи-"Много скъпо, бе! Може ли да намалите поне наполовина." Започнах леко да се ядосвам. "Имаме цени, одобрени от настоятелството, киното не е мое, за да решавам колко струва залата."-обясних му, ама вече ме напира отвътре. "Може ли да си внесем храна в салона?"-пак така разсеяно попита той. "Може-казах аз-само да не е шкембе с много чесън." Той за пръв път ме погледна в очите. Май не разбра, че се шегувам. "Много пари са, въпреки всичко!"-продължи да недоволства той. Вече се ядосах.

Сигурно има десет пъти повече пари от цялата махала, взета заедно, а се пазари за дребна сума. "Ами добре, ще ви пуснем за 50 лева със семейството ви, внесете си храна, каквато искате, но при едно условие!" Явно това го заинтересува, затова пак ме погледна и изчака да му кажа условието. Поех дълбоко въздух и му казах: "На реда зад вас ще пусна Гонзо да гледате филма заедно." Седя няколко секунди, докато осъзнае какво му казвам и после бавно излезе от фоайето. Много се смяхме с колегите".


Още по темата: общо новини по темата: 1324
18.09.2025 Днес става на 79: Работил е като шлосер и шофьор, но цяла България го обича
18.09.2025 Виктория с емоционален и интимен поздрав към Рачков
18.09.2025 Наш известен актьор пусна снимка от 2001 година
18.09.2025 След 17 години Маги Вълчанова съобщи, че има дете
18.09.2025 Честито на Димитър Рачков!
17.09.2025 Бизнесменът и изгнаник Мирослав се присъедини към Завоевателите
предишна страница [ 1/221 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Че селската осмица е прост и неграмотен - прост е, ама барбуков че е тъп - тъпо е като галош това момче от малко
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Виктория с емоционален и интимен поздрав към Рачков
10:53 / 18.09.2025
Наш известен актьор пусна снимка от 2001 година
09:30 / 18.09.2025
След 17 години Маги Вълчанова съобщи, че има дете
08:07 / 18.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Бизнесменът и изгнаник Мирослав се присъедини към Завоевателите
23:11 / 17.09.2025
Ето какъв е бизнесът на Виктор, влязъл в "Ергенът" с часовник за ...
22:56 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: