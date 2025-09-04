ЗАРЕЖДАНЕ...
|Охраната на Васил Илиев спасява Соня Васи от взрив
Красивата блондинка оцелява благодарение на охраната си, разбра вестникът. Това са две яки момчета, обучени да обезвреждат с хватки от бойните изкуства, а когато трябва - и с огнестрелно оръжие. Историята обаче още мълчи дали са успели да открият атентатора и каква е била неговата съдба, или са разполагали с изпреварваща бомбата информация. Но, така или иначе, животът на горещата варненка е спасен. След този екшън обаче Васи окончателно се преселва в Америка и излиза на сцена у нас само веднъж - на концерти из страната в памет на Васил Илиев. Когато се връща в родината, тя го прави в пълно инкогнито от медиите и широката публика. Нейни близки посочват и причината за това - бомбеният атентат "още й държал влага".
Самата моделка, певица и дизайнер на облекла и аксесоари, популярни сред най-големите холивудски звезди, никога не е разказвала за осуетеното покушение. Но в поредица интервюта неостаряващата секс бомба разкри, че гардовете, заради които отървала кожата преди 32 години, са й били предоставени от легендарния бос Васил Илиев, застрелян през април 1995 г. в луксозния си мерцедес на път към столичния ресторант "Мираж". Тя довери още, че двамата са били гаджета до заминаването й в САЩ, но освен любовната по думите ѝ между тях е имало и "силна духовна връзка".
След като изгрява на корицата на най-престижното списание за мъже в самото начало на 90-те, Соня пристига от Америка, където вече се е установила, макар и не за постоянно, и става вокалистка на българската рок банда Greep. След като изнася концерти из различни градове на страната, колега от групата й съветва да си вземе телохранители, тъй като страната вече не е същата и гангстерските престрелки са ежедневие. Така съдбата я среща с Васил Илиев. Докато е в родината, две негови момчета са неотлъчно до нея, бдят и за сигурността на цялата група по време на изявите им.
Момичето, което в средата на 80-те бяга от къщи, за да стане "вокалче сукалче" по израза на Радой Ралин на братя Аргирови, твърди и досега, че никога няма да забрави бившия борец. Младостта, харизмата и привличането между тях са в основата на невероятната им спойка, за която според нея знаели дори гаджетата им. Малко преди смъртта си Васил Илиев ѝ гостувал в Америка, спомня си чаровницата. Соня Васи посвещава на паметта на своя близък приятел и парчето "Лайк а дрийм", превърнало се в супер хит в САЩ, пише "България Днес".
