© Фейсбук виж галерията Синоптичката Ева Кикерезова преживя един от най-емоционалните моменти за всяка майка - първия учебен ден на най-малката й дъщеря.



Тя сподели радостта си в социалните мрежи с трогателен пост и снимка с двете си момичета.



"Огромно е щастието ми да изпратя най-малката ми дъщеря Екатерина в първи клас. Обичам го този ден и винаги много се вълнувам, когато чуя камбанения звън от директора", написа Кикерезова.



На кадъра тя позира, хванала за ръце децата си, докато те държат цветя за първия учебен ден.