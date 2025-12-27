ИЗПРАТИ НОВИНА
Огромен интерес: Над 250 искат да играят Стоичков!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:32Коментари (0)706
©
"Вече играеш… Стоичков“ - документалното риалити на NOVA, започва на 11 януари в 20,00 ч.

Оригиналният формат ще проследи избора на актьор, който ще влезе в образа на легендарния ни футболист в "Стоичков – Филмът“. "Много е важно да се отърват от това напрежение, че трябва да се играе Христо Стоичков. Не. Играй това, което можеш да играеш. Не бъди страхлив!“ - каза самият легендарен футболист.

Интерес

Интересът към кастинга беше огромен и над 250 човека се записаха за участие, а селектираните кандидати продължиха в следващия етап. Те ще преминат не просто през кастинг, а през истинска школа, която ще им помогне да надградят своите качества.

Образът на Христо Стоичков се е превърнал в символ на надежда, хъс и желание за победа. Момчето от Пловдив, което не се е отказало от мечтата си да играе за националния отбор и днес в музея си има не само Златна топка – за Най-добър футболист в света за 1994 г., но и Златна обувка за голмайстор на Световното първенство в САЩ през същата година.

Водещ

Водещ на документалната поредица "Вече играеш… Стоичков“ е Александър Сано. Той споделя: "Всички имаме някаква представа за Христо, но през последните месеци, комуникирайки по-често с него, и в разговори, лично аз установих, че почти нищо не знаем за него. Твърде вероятно е образът, който му е наложен, да се окаже огромно клише. Защото изглежда, че животът му е направо за сериал.“

Със старта на риалити формата зрителите на NOVA ще видят и компетентното жури, пред което ще се доказват всички кандидати, които искат да се превърнат в екранния Христо Стоичков. Известната актриса Аня Пенчева, успешният режисьор Мартин Макариев и журналистът и биограф на легендарния футболист Владимир Памуков ще търсят както актьорски талант и визуална прилика, така и типичния за Стоичков характер. Във всеки епизод към тях ще се присъединяват популярни личности, които са имали възможност да се докоснат до личността на Стоичков. Те ще проследят развитието на всички участници, ще оценят актьорския им потенциал и ще потърсят още у тях енергията и неудържимия устрем към победа, присъщи за Христо Стоичков.

Изпитания

NOVA ще направи съпричастни всички с предизвикателствата и изпитанията, през които ще преминат кандидатите от 11 януари, всяка неделя от 20,00 ч. Водещият на новия формат Александър Сано ще бъде заедно с тях през цялото време, а на финала ще стане ясен победителят, който киноманите у нас и по света ще видят в най-мечтаната роля в "Стоичков – Филмът“.

Документалното риалити е само първата сериозна стъпка в дългия творчески процес за биографичната лента "Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Вярна на своя ангажимент към филмопроизводството в България, NOVA застава като медиен партньор зад проекта. Лентата е замислена като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната филмова сцена. Това означава, че отговорността пред претендентите за главната роля е голяма.

Левачката

"Още при първата ни среща с екипа за лентата ме провокираха с думите: "Христо, имаш една важна несвършена работа в този живот!“. Погледнах ги първо изненадано, а после и лошо. А те бързо обясниха: "Имаш славна история, но нямаш филм!“. Ама тогава какво чакате, им отговорих! Направете го! И да стане хубав, защото… Левачката ми още си я бива!“, разказа Христо Стоичков.

"Стоичков – Филмът“ ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човек, превърнал се в емблема. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативния екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов. Проектът е подкрепен от Winbеt и община Пловдив. Международен партньор по реализацията и разпространението на филма е Cloud9 Studios.


