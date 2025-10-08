Огорчената Кичка Бодурова: Много, много ми е мъчно!

© Една от големите български певици - Кичка Бодурова е останала крайно разочарована от решението на културна институция в столицата. За това разказа самата тя:



"Тъжно ми е, много ми е тъжно…, защото не очаквах представител на такава институция като НДК да се отнесе толкова неуважително. Миналата година, преди концерта ми там през ноември, исках да запазя датата 29.11.2025 (моят ден рожден) за последен мой концерт на тази сцена (през 2006 г. поставих началото на една традиция и после други колеги ме последваха).



Беше ми отговорено че 28, 29 и 30 ноември са кинопрожекции и е абсолютно невъзможно. Настоявах, помолих се, но уви. Вчера бях много разочарована, като разбрах, че всъщност датата е дадена - и то за концерт.



Благодаря ви за съвместната работа на всички мои концерти там - винаги с взаимно уважение! Но много ми е мъчно! Това исках да бъде моят последен концерт в НДК, в деня на моя сериозен житейски юбилей".