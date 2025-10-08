ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Огорчената Кичка Бодурова: Много, много ми е мъчно!
"Тъжно ми е, много ми е тъжно…, защото не очаквах представител на такава институция като НДК да се отнесе толкова неуважително. Миналата година, преди концерта ми там през ноември, исках да запазя датата 29.11.2025 (моят ден рожден) за последен мой концерт на тази сцена (през 2006 г. поставих началото на една традиция и после други колеги ме последваха).
Беше ми отговорено че 28, 29 и 30 ноември са кинопрожекции и е абсолютно невъзможно. Настоявах, помолих се, но уви. Вчера бях много разочарована, като разбрах, че всъщност датата е дадена - и то за концерт.
Благодаря ви за съвместната работа на всички мои концерти там - винаги с взаимно уважение! Но много ми е мъчно! Това исках да бъде моят последен концерт в НДК, в деня на моя сериозен житейски юбилей".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1645
|предишна страница [ 1/275 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 50 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "...
15:06 / 08.10.2025
Оперираха Невена Цонева в Пловдив
08:37 / 08.10.2025
10 големи цитата на Гоце Делчев: Патриотизмът не е патентован, де...
23:00 / 07.10.2025
Никой не иска Венета Райкова
15:35 / 07.10.2025
Рачков заряза Виктория, тя му написа: Обичам те
14:12 / 07.10.2025
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS