ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Официално тя потвърди за новата си любов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:41Коментари (0)1151
©
Световната поп сензация Кейти Пери най-накрая наруши мълчанието си за горещия си романс с бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо.

Певицата, заснета през уикенда да се целува с Трюдо на яхта край Санта Барбара, направи закачливо признание пред хилядите си фенове в зала The O2 Arena в Лондон.

"Вие сте невероятни. Нищо чудно, че все се влюбвам в англичани…“ – пошегува се тя, но думите ѝ предизвикаха буря от аплодисменти и въпроси.

Малко по-късно на сцената фен ѝ предложи брак, на което Кейти отвърна с усмивка:

"Иска ми се да беше ме попитал преди 48 часа!“

Така тя косвено потвърди, че между нея и Трюдо се случва нещо повече от приятелство.

Слуховете за романтична връзка между двамата тлеят още от юли, когато бяха забелязани на интимна вечеря в Монреал.

Междувременно Софи Трюдо, бившата съпруга на канадския лидер, публикува загадъчно послание за любовта в социалните мрежи:

"Любовта никога не е притежание, тя винаги е присъствие.“

Софи и Джъстин се разделиха през август 2023 г. след 18 години брак.

А Кейти? Тя също е свободна, след като неотдавна се раздели с Орландо Блум, а преди това беше омъжена за комика Ръсел Бранд.

Сега изглежда, че новата политическа любовна история вече е факт – и Холивуд, и Оттава говорят само за това, пише "Телеграф"


Още по темата: общо новини по темата: 1748
14.10.2025 Честито на Васко Василев!
14.10.2025 Отнета книжка? Коцето пак подкара поршето
14.10.2025 И Благо Джизъса си клъцна носа
14.10.2025 Ергенът с най-кратко тв участие е арестуван за насилие? Душил приятелката
си
14.10.2025 Меган и Хари в топ среща с не кого да е
14.10.2025 Той е на 61, а тя на 32, но нещата става по-сериозни
предишна страница [ 1/292 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български футболисти в чужбина
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: