ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Официално тя потвърди за новата си любов
Певицата, заснета през уикенда да се целува с Трюдо на яхта край Санта Барбара, направи закачливо признание пред хилядите си фенове в зала The O2 Arena в Лондон.
"Вие сте невероятни. Нищо чудно, че все се влюбвам в англичани…“ – пошегува се тя, но думите ѝ предизвикаха буря от аплодисменти и въпроси.
Малко по-късно на сцената фен ѝ предложи брак, на което Кейти отвърна с усмивка:
"Иска ми се да беше ме попитал преди 48 часа!“
Така тя косвено потвърди, че между нея и Трюдо се случва нещо повече от приятелство.
Слуховете за романтична връзка между двамата тлеят още от юли, когато бяха забелязани на интимна вечеря в Монреал.
Междувременно Софи Трюдо, бившата съпруга на канадския лидер, публикува загадъчно послание за любовта в социалните мрежи:
"Любовта никога не е притежание, тя винаги е присъствие.“
Софи и Джъстин се разделиха през август 2023 г. след 18 години брак.
А Кейти? Тя също е свободна, след като неотдавна се раздели с Орландо Блум, а преди това беше омъжена за комика Ръсел Бранд.
Сега изглежда, че новата политическа любовна история вече е факт – и Холивуд, и Оттава говорят само за това, пише "Телеграф"
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1748
|
|предишна страница [ 1/292 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS