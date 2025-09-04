Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56

© Николина Иванова Чакърдъкова е българска народна певица, изпълнителка на народни песни от Македонската фолклорна област. Родена е на 4 септември 1969 г. в Гоце Делчев. Ежегоден участник в Новогодишната програма на БНТ "Сцена под звездите“.



Николина Чакърдъкова се появява на професионална сцена за пръв път едва на четиринадесет годишна възраст. През 80-те се утвърждава като солистка в Неврокопския ансамбъл, с него пленява публиката в България, Западна Европа и Канада.



1987 г. е преломна в кариерата на народната певица, тя е поканена от проф. Кирил Стефанов да се присъедини към Държавния ансамбъл за народни песни и танци "Пирин“ – Благоевград.



В концертните си изяви Николина Чакърдъкова пленява публиката, освен с магическия си глас и с атрактивното съчетание с хореографските постановки на Георги Хинов, както и с ефектните декори и красиви костюми, изработени от художника Васил Докев.



На 20 април 2005 година е обявена за почетен гражданин на Гоце Делчев за особен принос в популяризиране на фолклорното богатство на Гоцеделчевския регион чрез своите песни и творчество.



През 2006 г. създава "Фолклор ТВ“ – първата българска национална фолклорна телевизия, на която е собственик и понастоящем.



След 6-годишно отсъствие от сцената, през 2013 г. спектакълът ѝ "Най-голямото богатство...“ разпродава зала №1 на НДК за три поредни вечери – 10, 11 и 12 декември. За спектакъла са изработени над 100 нови костюма, в които са вплетени мотиви от Македонската фолклорна област с ръчно изработена бродерия от сърма. Декорът е копие на фасадата на историческия музей в Гоце Делчев. Картините на сцената се променят всеки път в зависимост от песните, музиката и танците, и благодарение на технологията 3D-мапинг.