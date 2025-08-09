ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
Автор: Цвети Христова 15:02Коментари (0)718
©
виж галерията
Днес рожден ден празнува една от най-големите легенди на Холивуд, научи Sofia24.bg. Мелани Грифит е родена на 9 август 1957 г. в Ню Йорк. Американската актриса е носител на "Златен глобус" през 1988 г. за филма "Работещо момиче“. Филмът й носи номинация за "Оскар" и е хит в боксофиса. Родена е в актьорско семейство. Дъщеря е на актрисата Типи Хедрен, известна с участието си във филма на Хичкок "Птиците“. 

Тя участва в реклама едва на 9-месечна възраст. Дебютът й в киното е през 1975 г. в трилъра на Артър Пен "Среднощни ходове", където едва 17-годишна има гола сцена. Следват поредица от неуспешни филми, докато не изиграва ролята на наркоманка във филма "Още един ден в рая“ (1998). След това следва и силно участие във филма "Луди в Алабама“ (1999). 

След този краткотраен успех се снима само в малки роли в независими филми. По време на снимките на филма Two Much (1995) Мелани се влюбва в опитващия се да пробие в Холивуд испанец Антонио Бандерас. Тя твърди, че това е било любов от пръв поглед. Скоро двамата сключват брак и през септември 1996 г. им се ражда дъщеря. Бракът им продължава 18 години, до 2014 г., когато двойката обявява "приятелския" си развод.

В кариерата си има номинация за "Оскар" и BAFTA през 1989 и 1990 г. (за "Работещо момиче"), 2 награди и 4 номинации за "Златен глобус", номинация за "Еми" (за сериала "RKO 281" през 2000 г.), номинация от Австралийския филмов институт (за "The Night We Called It a Day" от 2003 г.) и много други.

Мелани се е омъжвала четири пъти за трима мъже - два пъти за Дон Джонсън и за Стивън Бауър и Антонио Бандерас. Актрисата има 3 деца. Любопитен факт от нейния живот е, че среща първия си съпруг Дон Джонсън, когато е само на 14, и двамата имат връзка в продължение на 4 години преди да се оженят. Дъщеря им Дакота Джонсън също е актриса. Мелани Грифит се омъжи за Джонсън през 1976 година. Дъщеря им Дакота се роди през втория им брак, който продължи от 1989 г. до 1996 година. Грифит беше омъжена за Стивън Бауър от 1981 г. до 1989 година, като двамата имат син Александър. От брака с Антонио Бандерас актрисата има дъщеря Стела на 21 години.

Едва 23-годишна Мелани става жертва на катастрофа на "Сънсет булевард" в Холивуд, в резултат на която трябва да пие силни болкоуспокоителни заради травма на гръбначния стълб. Тя се пристрастява към тях и до ден-днешен се бори със зависимостите си.


Още по темата: общо новини по темата: 787
09.08.2025 200 000 за Куката
09.08.2025 "Гумени глави" отново с концерт
09.08.2025 Диди иска да се завърне
09.08.2025 Ралица Паскалева: Всичко ще бъде различно
09.08.2025 РОБИ каза "Да"
09.08.2025 Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
предишна страница [ 1/132 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
10:55 / 09.08.2025
Иван Звездев се ожали
09:02 / 09.08.2025
Днес тя става на 63
07:20 / 09.08.2025
Честваме апостола, заменил Юда, редки имена празнуват днес, в сил...
07:00 / 09.08.2025
Една от зодиите ще е истински вдъхновител днес
06:05 / 09.08.2025
Тайната дъщеря на Фреди Меркюри проговори за първи път!
22:26 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пожари 2025
ГДБОП разби най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: