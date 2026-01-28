ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Някои ще спечелят: Годината на огнения кон – една от най-мощните комбинации в астрологичния цикъл
Какво символизира Огненият Кон?
Конят е знак на свободата, движението и личната воля, а стихията Огън носи страст, импулс, магнетизъм и желание за промяна.
През 2026:
• застоят става невъзможен
• фалшът изгаря
• смелите решения водят до бързи резултати.
Това е година на "скок на вяра“.
В първите дни на годината:
• изхвърлете или подарете 3 стари вещи, които не използвате
• отворете прозорец и запалете свещ за 10 минути. Така символично освобождавате място за нови възможности.
Цветовете на късмета
През 2026 носете по-често:
• червено – за смелост
• оранжево – за нови шансове
• златно – за пари и признание
Дори малък аксесоар е достатъчен – Огненият Кон обича символите.
Намерение на хартия Напишете едно конкретно желание, свързано с работа или личен успех. Сгънете листа и го дръжте в портфейла си поне 40 дни. Важно: желанието трябва да е смело, но ясно.
Любов през 2026: или всичко, или нищо
Огненият Кон не търпи половинчати чувства.
За необвързаните: Очакват ви внезапни и съдбовни срещи, често извън обичайната среда – пътуване, събитие, ново начинание.
За обвързаните: Връзките ще бъдат подложени на тест. Истинските ще станат по-силни, а изчерпаните ще приключат бързо и категорично.
Ритуал за любов
В петък вечер:
• запалете две свещи една до друга
• кажете наум каква любов искате – не кой човек, а какво усещане
Огънят привлича емоции, не компромиси.
Какво да избягваме през годината на Огнения Кон
• страх от промяна
• отлагане "за по-удобен момент“
• връзки и работа, които изчерпват енергията ви 2026 наказва пасивността, но щедро награждава действието.
Година за смелите
Огненият Кон не обещава лек път, но обещава истински живот – с любов, риск, страст и победа. Това е година, в която късметът не идва при чакащите, а при онези, които са готови да го яхнат, пише Edna.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3168
|предишна страница [ 1/528 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е ...
13:50 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS