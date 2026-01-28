ИЗПРАТИ НОВИНА
Някои ще спечелят: Годината на огнения кон – една от най-мощните комбинации в астрологичния цикъл
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:05Коментари (0)682
©
2026-а няма да бъде тиха, нито предсказуема. Тя идва с тропот, искри и силна енергия, защото по източния календар е Годината на Огнения Кон – една от най-мощните комбинации в астрологичния цикъл. Това е време, в което Вселената не награждава колебливите, а онези, които действат със сърце и смелост.

Какво символизира Огненият Кон?

Конят е знак на свободата, движението и личната воля, а стихията Огън носи страст, импулс, магнетизъм и желание за промяна.

През 2026:

• застоят става невъзможен

• фалшът изгаря

• смелите решения водят до бързи резултати.

Това е година на "скок на вяра“.

В първите дни на годината:

• изхвърлете или подарете 3 стари вещи, които не използвате

• отворете прозорец и запалете свещ за 10 минути. Така символично освобождавате място за нови възможности.

Цветовете на късмета

През 2026 носете по-често:

• червено – за смелост

• оранжево – за нови шансове

• златно – за пари и признание

Дори малък аксесоар е достатъчен – Огненият Кон обича символите.

Намерение на хартия Напишете едно конкретно желание, свързано с работа или личен успех. Сгънете листа и го дръжте в портфейла си поне 40 дни. Важно: желанието трябва да е смело, но ясно.

Любов през 2026: или всичко, или нищо

Огненият Кон не търпи половинчати чувства.

За необвързаните: Очакват ви внезапни и съдбовни срещи, често извън обичайната среда – пътуване, събитие, ново начинание.

За обвързаните: Връзките ще бъдат подложени на тест. Истинските ще станат по-силни, а изчерпаните ще приключат бързо и категорично.

Ритуал за любов

В петък вечер:

• запалете две свещи една до друга

• кажете наум каква любов искате – не кой човек, а какво усещане

Огънят привлича емоции, не компромиси. 

Какво да избягваме през годината на Огнения Кон

• страх от промяна

• отлагане "за по-удобен момент“

• връзки и работа, които изчерпват енергията ви 2026 наказва пасивността, но щедро награждава действието.

Година за смелите

Огненият Кон не обещава лек път, но обещава истински живот – с любов, риск, страст и победа. Това е година, в която късметът не идва при чакащите, а при онези, които са готови да го яхнат, пише Edna.bg.


