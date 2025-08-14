ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нож в гърба е причината за края на приятелството им
Това става ясно от откровената изповед на единия член на групата Торино. В нея младият изпълнител загатва за раната, нанесена от колегата, когото доскоро наричаше свой брат.
"Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка", гласи посланието на огорчения изпълнител.
За феновете е повече от ясно, че думите визират именно Пашата, с когото доскоро бяха неразделни. Цяло лято дуетът направо се пръскаше от участия, а дискотеките едвам побираха многобройната им публика. На 31 юли групата гостува в Хисаря, където изнесе концерт пред стотици тийнейджъри. Там те изпяха най-новото си парче "Гола", в чийто клип участва скандалният ерген Мартин. Тогава по нищо не личеше да има кавга между младите секссимволи.
Само две седмици по-късно ситуацията изглежда коренно различна. Певците вече не се следват в социалните мрежи. В описанията на профилите им също не пише името на групата, а само техните собствени имена. Непосредствено след изповедта на Торино, Пашата също качи кратко видео с обръщение по темата. В него той гостува в известен подкаст, където водещата му задава дългоочаквания въпрос: "Защо се раздели с Торино?". На него той отговаря: "Всяко нещо на този свят има своето начало и своя край".
Оказва се, че това е поредният удар в живота на Пашата. Освен че приключва 7-годишно музикално сътрудничество, съвсем наскоро той се разделя и с приятелката си, с която цели 5 лета са лудо влюбени.
Въпреки голямата популярност в момента Торино и Пашата изграждат кариерата си от нулата. Бандата им се прочува през далечната 2019 г. с летния хит "Текила“, който към момента има над 10 милиона гледания. Публиката се влюбва в тях на мига най-вече заради новаторското им латинозвучене. Последват още много хитове, сред които дуетът им с Преслава "Ако ти върна" и съвместните им парчета с Камелия "Казанова" и "План Б“.
"България Днес" потърси за коментар двамата изпълнители. Ето какво ни отговориха те: "Предпочитам да не коментирам ситуацията в момента", сподели с болка в сърцето Торино.
"Всичко, което съм искал да кажа, съм го казал. Останалото ще разберете в неделя", категоричен бе и Пашата.
