ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нож в гърба е причината за края на приятелството им
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:54Коментари (0)906
©
"Нож в гърба" е вероятната причината за разпадането на обичания латинодует Торино и Пашата.

Това става ясно от откровената изповед на единия член на групата Торино. В нея младият изпълнител загатва за раната, нанесена от колегата, когото доскоро наричаше свой брат.

"Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка", гласи посланието на огорчения изпълнител.

За феновете е повече от ясно, че думите визират именно Пашата, с когото доскоро бяха неразделни. Цяло лято дуетът направо се пръскаше от участия, а дискотеките едвам побираха многобройната им публика. На 31 юли групата гостува в Хисаря, където изнесе концерт пред стотици тийнейджъри. Там те изпяха най-новото си парче "Гола", в чийто клип участва скандалният ерген Мартин. Тогава по нищо не личеше да има кавга между младите секссимволи.

Само две седмици по-късно ситуацията изглежда коренно различна. Певците вече не се следват в социалните мрежи. В описанията на профилите им също не пише името на групата, а само техните собствени имена. Непосредствено след изповедта на Торино, Пашата също качи кратко видео с обръщение по темата. В него той гостува в известен подкаст, където водещата му задава дългоочаквания въпрос: "Защо се раздели с Торино?". На него той отговаря: "Всяко нещо на този свят има своето начало и своя край".

Оказва се, че това е поредният удар в живота на Пашата. Освен че приключва 7-годишно музикално сътрудничество, съвсем наскоро той се разделя и с приятелката си, с която цели 5 лета са лудо влюбени.

Въпреки голямата популярност в момента Торино и Пашата изграждат кариерата си от нулата. Бандата им се прочува през далечната 2019 г. с летния хит "Текила“, който към момента има над 10 милиона гледания. Публиката се влюбва в тях на мига най-вече заради новаторското им латинозвучене. Последват още много хитове, сред които дуетът им с Преслава "Ако ти върна" и съвместните им парчета с Камелия "Казанова" и "План Б“.

"България Днес" потърси за коментар двамата изпълнители. Ето какво ни отговориха те: "Предпочитам да не коментирам ситуацията в момента", сподели с болка в сърцето Торино. 

"Всичко, което съм искал да кажа, съм го казал. Останалото ще разберете в неделя", категоричен бе и Пашата.


Още по темата: общо новини по темата: 868
14.08.2025 Легендарен пловдивчанин днес става на 84!
14.08.2025 Те сложиха край окончателно и той си намери нова
14.08.2025 Едно от новите предавания на bTV с нова водеща, Флорина не можела
14.08.2025 Любим комик празнува днес
14.08.2025 Неузнаваема е заради килограмите
14.08.2025 Страх тресе семейство Бекъм
предишна страница [ 1/145 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Едно от новите предавания на bTV с нова водеща, Флорина не можела...
12:10 / 14.08.2025
Любим комик празнува днес
11:01 / 14.08.2025
Известен наш бизнесмен стана дядо
10:03 / 14.08.2025
Зодиите на 14 август
23:00 / 13.08.2025
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
17:01 / 13.08.2025
Чували ли сте за "Кабиюк"?
16:07 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
19:29 / 12.08.2025
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
09:55 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Предаване "Цветовете на Пловдив"
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: