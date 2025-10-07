Ново начало с нов нос за ергенка

© Време за ново начало настъпи за Анна-Мария Граченова – една от най-запомнящите се участнички от "Ергенът“ и "Трейтърс: Игра на предатели“. Красавицата реши да се довери на опитен хирург и да коригира нослето си с ринопластика, за която сама обяви пред последователите си в социалните мрежи.



Макар все още да е бинтована, промяната в излъчването ѝ вече се усеща. Според нейни фенове, дори под превръзките личи, че резултатът е впечатляващ. Самата Анна-Мария споделя, че се възстановява в луксозна болнична стая, която повече напомня бутиков хотел, отколкото лечебно заведение.



"Обещавам да ви покажа всичко – от подготовката до резултата, само ми дайте малко време“, написа Ани в Instagram, предизвиквайки вълна от коментари и очакване.



Зрителите, които я познават с дръзкия ѝ стил и остър език от двете риалити продукции, сега ще видят и по-елегантна, визуално обновена версия на Граченова. А както знаем – при Ани всичко е със стил и класа, дори когато става въпрос за хирургична намеса, пише "Блиц".