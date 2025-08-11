ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новият водещ дебютира довечера
Това каза новият водещ на bTV Новините Константин Динчев в студиото на предаването "Тази сутрин“. Телевизионният журналист се присъединява към утвърдения екип от водещи в bTV. Той ще започне да води късната емисия на bTV Новините от 11 август.
"Не приемам себе си много насериозно, но приемам работата си наистина сериозно“, посочи още той.
Завършва математическата гимназия във Варна и след това избира журналистиката.
"Математическата гимназия има специално място в мен, но когато започнах да уча там, разбрах, че литературата ми е по-голямата страст.
"Много ценя личното си и свободното си време, киноман съм, разпускам с филми и сериали. Карам много колело, от време на време спортувам", каза още Константин Динчев.
