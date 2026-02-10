ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новите разкрития за Андрю са повече от гнусни
Документите от архивите на покойния педофил Джефри Епстийн сочат, че Андрю е действал като негов личен информатор, докато е заемал държавен пост.
Докато е бил търговски пратеник на Великобритания, принцът буквално е "докладвал“ на Епстийн за секретни инвестиционни проекти в Афганистан, финансирани от британските данъкоплатци.
Изтекли имейли показват, че Андрю е препращал официални държавни отчети на финансиста, пренебрегвайки дълга си за конфиденциалност. Това е злоупотреба с власт в невиждани размери“, твърдят активисти, подали сигнала в полицията.
Новите разкрития са повече от гнусни. Писма от досиетата твърдят, че Андрю е поискал "тройка“ от екзотична танцьорка в дома на Епстийн, а втора жена е била изпратена специално за него в кралското имение "Роял Лодж“.
Всичко това се случва, докато принцът публично отричаше всякаква близост с чудовището Епстийн, пише "Телеграф".
Скандалът ескалира на фона на зловещата новина за смъртта на Вирджиния Джуфре – жената, която първа дръзна да се изправи срещу него.
Тя беше намерена мъртва в Австралия точно преди година. Днес Андрю е принуден да напусне кралските покои, но обвиненията го следват навсякъде.
