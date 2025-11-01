ИЗПРАТИ НОВИНА
Новината за Крисия и Цолов се оказа вярна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50
©
Младата певица Крисия Тодорова и състезателят от Формула 2 Никола Цолов отново се показаха заедно - този път с впечатляващи Хелоуин костюми.

На кадъра, споделен в инстаграм, двамата са облечени в черно и с маски, като Крисия е в ролята на Жената котка, а Никола - в тази на Батман.

Двамата изглеждат видимо в добро настроение, позирайки за закачлива вечерна снимка.


