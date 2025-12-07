ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови искри между Димитър Рачков и Мария Игнатова
Още с появата ѝ той подхвърли реплика, която разсмя публиката:
"Матракът ми от мемори пяна още я помни", заяви Рачков.
Игнатова мигновено му върна: "Този матрак не прие ли отдавна много по-различни форми?"
Комикът предпочете да не влиза в словесен дуел и само продължи: "Ожени се, издължи се!" След това Рачков представи другите основни лица в шоуто.
