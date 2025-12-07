ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови искри между Димитър Рачков и Мария Игнатова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:43
©
С интересно чувство за хумор Димитър Рачков посрещна бившата си половинка Мария Игнатова в шоуто "Пееш или лъжеш" тази вечер.

Още с появата ѝ той подхвърли реплика, която разсмя публиката:

"Матракът ми от мемори пяна още я помни", заяви Рачков.

Игнатова мигновено му върна: "Този матрак не прие ли отдавна много по-различни форми?"

Комикът предпочете да не влиза в словесен дуел и само продължи: "Ожени се, издължи се!" След това Рачков представи другите основни лица в шоуто.


