Нови искри между Димитър Рачков и Мария Игнатова

© С интересно чувство за хумор Димитър Рачков посрещна бившата си половинка Мария Игнатова в шоуто "Пееш или лъжеш" тази вечер.



Още с появата ѝ той подхвърли реплика, която разсмя публиката:



"Матракът ми от мемори пяна още я помни", заяви Рачков.



Игнатова мигновено му върна: "Този матрак не прие ли отдавна много по-различни форми?"



Комикът предпочете да не влиза в словесен дуел и само продължи: "Ожени се, издължи се!" След това Рачков представи другите основни лица в шоуто.