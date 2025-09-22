ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Новата жена на Сашо Кадиев не нарича Катето Евро майка, а по друг начин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:16Коментари (0)0
©
Катето Евро продължава да живее на пълни обороти и да вдъхновява със своята енергия. Въпреки че вече е на 68 години, актрисата не спира да "заразява" с ведрата си нагласа към живота.

Цяло лято не секна потокът от гости в къщата й в покрайнините на София. Тя е и най-темпераментният оценител в "България търси талант". И точно за това е канена не само в актуалния сезон. Катето умее да се шегува с всичко, дори с несъвършенствата на своя син. Александър Кадиев е приел странния понякога начин на изказ и общуване на майка си. Вместо да се сърди, често й приглася и влиза в тона й, иронизирайки се сам.

Напоследък звездата от "Оркестър без име" го е подхванала на тема второ внуче. Тя обожава малкото Кате, с което Сашко я дари от предишния си брак. За да бъде пълно щастието й, Евро натяква за отроче и от другия пол. "Би било добре да се появи едно момченце, което да прилича на Ивето (втората съпруга на Сашко), че тя е много красива. И да се казва Матей", това споделя Катето Евро.

Наскоро двете със снаха й моделът Ивелина Чоева били в Белград, за да снимат реклама. "За първи път заедно, без Сашко. Беше невероятно грижовна. Тя изглежда крехка, но е много отговорна - грижи се за Сашко, за дома им, за кученцето им. Това ме кара да я ценя още повече", хвали се със снахата звездата от "Оркестър без име".

Тя уточнява, че Ивелина се обръщала към нея с Кате, а не с "майко", което много й харесвало. Традиционно темата за отношенията между свекърва и снаха често са свързани с напрежение, но в семейството на Евро историята е различна. Катерина и Ивелина имат топла и сърдечна връзка, която не се колебаят да демонстрират публично.

По повод рождения ден на актрисата - 1 септември, Ивелина сподели в социалните мрежи емоционално послание, с което открито показа уважението и обичта си към майката на своя любим Александър Кадиев. “Майката на любимия ми мъж" - така нежно и с усмивка тя се обърна към своята свекърва. След "Оркестър без име", Киноцентъра "Бояна", "Клуб НЛО", популярността на Катето Евро се поддържа от серия участия в шоу предавания.

През 2007 г. влиза в къщата за светски персони на предаването "Биг Брадър“ като участник във втория сезон на "ВИП Брадър". Същата година става ко-водеща на бившия си съквартирант в Брадъра, Азис, в предаването "Вечерното шоу на Азис“ по бившата Ти Ви 2. През 2013 г. води обедния блок "Усещане за жена“ по бившата също Ти Ви 7, а в предаването "Терминал 7“ има кулинарна рубрика.

През 2019 г. е водеща на "Игрите на звездите“ Би Ти Ви, както и на кулинарното шоу на БНТ "Бързо, лесно, вкусно“. Участвала е неколкократно в "Черешката на тортата“. Жури е в предаването "България търси талант“ през 2019, 2021, 2022, както и в настоящия сезон, пише "Минаха години".


Още по темата: общо новини по темата: 1362
22.09.2025 Днес става на 67
22.09.2025 Ники Кънчев призна: Обичам го!
22.09.2025 Честито на Свилен Ноев!
22.09.2025 Джуджи изненада с ново рисково начинание
22.09.2025 Най-красивата учителка в България зарадва социалните мрежи
22.09.2025 Адвокат от Пловдив: И тези хора взимат пари?
предишна страница [ 1/227 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ники Кънчев призна: Обичам го!
15:01 / 22.09.2025
Край на досадните "бисквитки"
14:51 / 22.09.2025
Честито на Свилен Ноев!
13:25 / 22.09.2025
150 грама ориз - превенция на затлъстяването
12:21 / 22.09.2025
Пътуващите по АМ "Егнатия" в Гърция ще минават през дезинфекционн...
13:04 / 22.09.2025
Адвокат от Пловдив: И тези хора взимат пари?
11:31 / 22.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Бойни спортове
Тежко криминално престъпление край Смолян
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: