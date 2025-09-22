ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новата жена на Сашо Кадиев не нарича Катето Евро майка, а по друг начин
Цяло лято не секна потокът от гости в къщата й в покрайнините на София. Тя е и най-темпераментният оценител в "България търси талант". И точно за това е канена не само в актуалния сезон. Катето умее да се шегува с всичко, дори с несъвършенствата на своя син. Александър Кадиев е приел странния понякога начин на изказ и общуване на майка си. Вместо да се сърди, често й приглася и влиза в тона й, иронизирайки се сам.
Напоследък звездата от "Оркестър без име" го е подхванала на тема второ внуче. Тя обожава малкото Кате, с което Сашко я дари от предишния си брак. За да бъде пълно щастието й, Евро натяква за отроче и от другия пол. "Би било добре да се появи едно момченце, което да прилича на Ивето (втората съпруга на Сашко), че тя е много красива. И да се казва Матей", това споделя Катето Евро.
Наскоро двете със снаха й моделът Ивелина Чоева били в Белград, за да снимат реклама. "За първи път заедно, без Сашко. Беше невероятно грижовна. Тя изглежда крехка, но е много отговорна - грижи се за Сашко, за дома им, за кученцето им. Това ме кара да я ценя още повече", хвали се със снахата звездата от "Оркестър без име".
Тя уточнява, че Ивелина се обръщала към нея с Кате, а не с "майко", което много й харесвало. Традиционно темата за отношенията между свекърва и снаха често са свързани с напрежение, но в семейството на Евро историята е различна. Катерина и Ивелина имат топла и сърдечна връзка, която не се колебаят да демонстрират публично.
По повод рождения ден на актрисата - 1 септември, Ивелина сподели в социалните мрежи емоционално послание, с което открито показа уважението и обичта си към майката на своя любим Александър Кадиев. “Майката на любимия ми мъж" - така нежно и с усмивка тя се обърна към своята свекърва. След "Оркестър без име", Киноцентъра "Бояна", "Клуб НЛО", популярността на Катето Евро се поддържа от серия участия в шоу предавания.
През 2007 г. влиза в къщата за светски персони на предаването "Биг Брадър“ като участник във втория сезон на "ВИП Брадър". Същата година става ко-водеща на бившия си съквартирант в Брадъра, Азис, в предаването "Вечерното шоу на Азис“ по бившата Ти Ви 2. През 2013 г. води обедния блок "Усещане за жена“ по бившата също Ти Ви 7, а в предаването "Терминал 7“ има кулинарна рубрика.
През 2019 г. е водеща на "Игрите на звездите“ Би Ти Ви, както и на кулинарното шоу на БНТ "Бързо, лесно, вкусно“. Участвала е неколкократно в "Черешката на тортата“. Жури е в предаването "България търси талант“ през 2019, 2021, 2022, както и в настоящия сезон, пише "Минаха години".
