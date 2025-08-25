Новата любов на Карлос Насар няма да се задържи дълго в обятията му

© Олимпийският шампион в щангите Карлос Насар разкри връзката си със знойната волейболистка от ЦСКА Александра Костадинова, която обаче няма да се задържи дълго в обятията на мускулестия атлет.



От тази есен 22-годишната тупалка заминава да играе волейбол на другия край на света за руския отбор "Амурски тигрици“ от град Хабаровск, намиращ се в най-далечния изток на Русия.



Така на новоизлюпената звездна двойка ще им се наложи да въртят любов от разстояние близо 8000 км. Хабаровск е разположен на десния бряг на река Амур, само на 30 км от руско-китайската граница. Местният женски волейболен отбор "Амурски тигрици“ играе във втората по сила дивизия, плюс турнирите за купите на Сибир и Русия.



Кога родената в Смолян дългокраката хубавица ще отпраши натам за предстоящия волейболен сезон, не е ясно, но със сигурност Насар няма как да я последва, понеже постоянният му адрес към днешна дата е София. В момента щангистът е на лагер в Девин, част от подготовката му за световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия през октомври.



Очертава се влюбените да се съберат чак в края на годината за празниците, доверяват близки до щангиста. Колко обаче ще издържи любовта им от разстояние? Уж двамата изглеждат влюбени до уши, но за неудържимия нагон на Насар и залитането по чуждо се носят митове и легенди.