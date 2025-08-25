ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Новата любов на Карлос Насар няма да се задържи дълго в обятията му
От тази есен 22-годишната тупалка заминава да играе волейбол на другия край на света за руския отбор "Амурски тигрици“ от град Хабаровск, намиращ се в най-далечния изток на Русия.
Така на новоизлюпената звездна двойка ще им се наложи да въртят любов от разстояние близо 8000 км. Хабаровск е разположен на десния бряг на река Амур, само на 30 км от руско-китайската граница. Местният женски волейболен отбор "Амурски тигрици“ играе във втората по сила дивизия, плюс турнирите за купите на Сибир и Русия.
Кога родената в Смолян дългокраката хубавица ще отпраши натам за предстоящия волейболен сезон, не е ясно, но със сигурност Насар няма как да я последва, понеже постоянният му адрес към днешна дата е София. В момента щангистът е на лагер в Девин, част от подготовката му за световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия през октомври.
Очертава се влюбените да се съберат чак в края на годината за празниците, доверяват близки до щангиста. Колко обаче ще издържи любовта им от разстояние? Уж двамата изглеждат влюбени до уши, но за неудържимия нагон на Насар и залитането по чуждо се носят митове и легенди.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 999
|предишна страница [ 1/167 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мъртвешка глава е заснета на наш плаж
17:28 / 25.08.2025
НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения н...
16:01 / 25.08.2025
Кардиолог: Трябва да спим минимум по 7 часа!
13:54 / 25.08.2025
Експерт по киберсигурност: Не си публикувайте децата в социалните...
12:12 / 25.08.2025
Вижте новия седмичен хороскоп от 25 до 31 август
06:00 / 25.08.2025
Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват...
18:01 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS