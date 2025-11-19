ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новата ергенка - бивш PR на две пловдивски болници
През 2022 година Галена Назърова се включва в екипа на Първи Национален център за лечение и диагностика на бежанци към МБАЛ "Св. Мина“ в град Пловдив. Тя заема длъжността на личен асистент, който отговаря денонощно в случай на нужда. След това тя става PR на въпросната болница, а след това и на болница МБАЛ "Медлайн". Това съобщи самата тя в профила си в социалните мрежи. Още с влизането си в реалити предаването казанлъчанката ясно заяви, че е влезнала заради борсовия трейдър Радо, с който се познават от социалните мрежи още преди предаването.
Галена е родом от Казанлък. Завършила е "Туризъм и Английска литература" в Блекпул, Обединеното Кралство, а в момента учи бакалавър, специалност "Стопанско управление". Работи в пловдивската болница като технически сътрудник отдел Европейски проекти. От миналата е и доброволец в ковид отделението, като продължава да помага и до днес.
Без да се замисля, се впуска в поредната доброволческа дейност в болницата. Тя ще полага грижи, включващи личните нужди и комфорт, честа комуникация и вдъхване на кураж в това плашещо и трудно преживяване, през което преминават всички украински бежанци.
