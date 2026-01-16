ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новата Лара Крофт - известна, секси и красива
Кадърът, който Търнър сподели и в своя Instagram профил, я показва в емблематичната визия на Лара от класическите видеоигри, а не от трилогията "Survivor“, макар че се съобщава, че сериалът ще използва и елементи от по-новата поредица. Към Търнър в актьорския състав се присъединява Сигърни Уивър ("Аватар“), която ще изиграе Ивлин Уолис - "загадъчна, амбициозна жена от висшите среди, която иска да се възползва от талантите на Лара“, както и Джейсън Айзъкс ("Белият лотос“) в ролята на чичото на Лара - Атлас де Морней.
Софи Търнър е третата актриса, която ще изиграе Лара Крофт в игрална адаптация, след Анджелина Джоли в двата филма от началото на 2000-те години и Алисия Викандер в "Tomb Raider“ от 2018 г., който е базиран на първата игра от трилогията "Survivor“. Наскоро Хейли Атуел озвучи героинята в анимационния сериал на Netflix "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“.
Фийби Уолър-Бридж е сценарист, изпълнителен продуцент и съвместен шоурънър на проекта, заедно с Чад Ходж, който също е изпълнителен продуцент и съшоурънър. Джонатан Ван Тулекен ("Shōgun“) ще режисира и ще бъде изпълнителен продуцент на сериала, пише Ladyzone.
В "Tomb Raider“ участват още Мартин Боб-Семпъл, Бил Патерсън, Джак Банън, Джон Хефърнън, Селия Имри, Патерсън Джоузеф, Саша Лус, Жулиет Мотамед и Аугуст Витгенщайн.
