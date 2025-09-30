Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37

© Актьорът Том Круз и приятелката му Ана де Армас искат сватбата им да бъде зашеметяваща като каскада от "Мисията невъзможна“, така че дори обмислят да се оженят под вода или в Космоса.



"Едно от нещата, които наистина ги свързват, е колко много и двамата обичат да правят тези смели подвизи, така че сватбата, която е свързана с това, наистина им допада“, каза вътрешен човек ексклузивно пред Radar Online.



И въпреки че двойката все още не е официално сгодена: "Том вече мисли в по-голям от живота мащаб. Той е обсебен от космическите пътувания, така че идеята да бъде първата двойка, която някога ще се ожени в Космоса, го вълнува“, каза вътрешният източник, добавяйки: "Те също така са говорили за някакъв вид скачане с парашут, като си казват клетвите във въздуха“.



63-годишният Круз е много предпазлив относно връзката си с 37-годишната кубинска красавица, но двамата вече обмислят да тръгнат към олтара, въпреки че връзката им е едва от тази година. Романтичният им статус най-накрая беше потвърден през юли, когато бяха забелязани да се държат за ръце по време на уютно пътуване до Върмонт.



Те също се надяват да работят заедно и водят преговори за участие в свръхестествен трилър, наречен "Deeper“.