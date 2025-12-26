ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нова звездна сватба на хоризонта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:21Коментари (0)531
©
Брадли Купър вече е поискал разрешение да се ожени за модела Джиджи Хадид от нейната майка Йоланда. Източници на Daily Mail твърдят, че 50-годишният актьор е провел разговор с майката на модела и е дал да се разбере, че има сериозни намерения към дъщеря й.

Джиджи Хадид и Брадли Купър са във връзка от октомври 2023 г. Преди двамата да я направят публично достояние, моделът имаше дългогодишна връзка с бившия член на групата One Direction Зейн Малик. Двамата бяха заедно в периода между 2015 и 2021 и имат дъщеря на име Кай. Междувременно Брадли е баща на 8-годишната Леа, която споделя с бившата си Ирина Шейк.

 

Според Daily Mail Джиджи и Брадли сериозно обмисляли да предприемат следващата важна стъпка във връзката си през 2026 г. Запознат коментира пред изданието, че Купър е държал майката на Хадид да бъде наясно с намеренията му и с това, че приема отношенията им изключително сериозно. Същият той твърди още, че и родителите на Брадли са били информирани за плановете му да сключи брак с Джиджи.

"Майката на Джиджи, Йоланда, е дала съгласието си, но по-сериозният разговор предстои да бъде проведен между Брадли и бащата на Джиджи, Мохамед."

Наскоро самата Джиджи коментира връзката си с актьора в интервю за Vogue. Пред изданието тя разказа, че отношенията им са започнали по "нормален начин" и че се чувства повече от щастлива, пише dir.bg.

"Покрай Брадли започнах да посещавам повече театрални постановки. Той ме запозна с толкова много нови неща", сподели Хадид. "Чувствам се късметлийка."


Още по темата: общо новини по темата: 2748
26.12.2025 Той е най-сексапилният член на кралското семейство
26.12.2025 Любо Киров: Аз без нея не пея фолклор
26.12.2025 Софи Маринова: Ама ние постоянно сме на маса
26.12.2025 Латинка Петрова: Това бе най-голямата болка на Парцалев
26.12.2025 Сестри са оставени сами на Коледа, докато родителите им са на ваканция за 9
дни
26.12.2025 Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
предишна страница [ 1/458 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
26 декември – Денят на бащата
08:24 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Космическа надпревара
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: