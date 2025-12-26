ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нова звездна сватба на хоризонта
Джиджи Хадид и Брадли Купър са във връзка от октомври 2023 г. Преди двамата да я направят публично достояние, моделът имаше дългогодишна връзка с бившия член на групата One Direction Зейн Малик. Двамата бяха заедно в периода между 2015 и 2021 и имат дъщеря на име Кай. Междувременно Брадли е баща на 8-годишната Леа, която споделя с бившата си Ирина Шейк.
Според Daily Mail Джиджи и Брадли сериозно обмисляли да предприемат следващата важна стъпка във връзката си през 2026 г. Запознат коментира пред изданието, че Купър е държал майката на Хадид да бъде наясно с намеренията му и с това, че приема отношенията им изключително сериозно. Същият той твърди още, че и родителите на Брадли са били информирани за плановете му да сключи брак с Джиджи.
"Майката на Джиджи, Йоланда, е дала съгласието си, но по-сериозният разговор предстои да бъде проведен между Брадли и бащата на Джиджи, Мохамед."
Наскоро самата Джиджи коментира връзката си с актьора в интервю за Vogue. Пред изданието тя разказа, че отношенията им са започнали по "нормален начин" и че се чувства повече от щастлива, пише dir.bg.
"Покрай Брадли започнах да посещавам повече театрални постановки. Той ме запозна с толкова много нови неща", сподели Хадид. "Чувствам се късметлийка."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2748
|предишна страница [ 1/458 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
26 декември – Денят на бащата
08:24 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS