|Нова звезда на ТВ хоризонта, дебютира след 30 минути
Всеки ден от 12:10 часа заедно с Антонио Костадинов ще представят най-важното от бизнеса, икономиката и финансите.
Досега тази роля изпълняваше Вероника Денизова, която ще продължи да води "Чиста енергия“, както и да работи по други проекти на медията, като ги съчетава с успешната си преподавателска кариера.
Дебютът на Георги Месрабович като водещ днес. Той се присъединява към екипа на Bloomberg TV Bulgaria през 2023 г., като редактор на сайта на телевизията.
Завършил е бакалавърска степен "Политология“ във Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски“. След това продължава образованието си с магистърската програма "Политически мениджмънт и комуникации“ в Софийския университет. Той се развива в научната сфера на геополитиката и местното управление и децентрализация.
По време на работата му за сайта bloombergtv.bg, той пише по широк спектър от теми- фондови борси, суровинни пазари, геополитика, предприемачество и др. Към резюмето си добавя и две статии за Bloomberg Businessweek Bg: "Свобода на словото или хибридна война: Защо инфлуенсърите не обичат да боравят с факти“ и "Каква игра играе Доналд Тръмп?“. Месробович е чест гост в предаванията "Бизнес старт“ и "В развитие“, където представя геополитически и пазарни анализи.
Извън работата е познат като страстен киноман. Любимият му режисьор е Мартин Скорсезе, а любимите му филми- "Изкупление“, "Властелинът на пръстените“, "Санаториум под клепсидра“ и "Часове по-късно“.
Тренира мозъкът си с шах и табла, а сред предпочитаните му автори са Дж. Р. Р. Толкин и Франк Хърбърт. "В "Дюн“ е описана най-точната и задълбочена геополитическа картина в художествената литература – актуална и днес“, казва Месробович.
Фамилията "Месробович“ е с арменски корени, прадедите му се установяват в Пловдив – родният град и за Георги. Това е една от най-старите фамилии под тепетата, датираща още от 1700 г. В Стария град все още съществува къща, която някога е принадлежала на Крикор Месробович.
Новият водещ планира да обогати "В развитие“ с данни и анализи на пазарите с акцент върху тези от региона ни и Централна Европа, както и задълбочен поглед към геоикономиката.
"Благодаря за доверието на екипа на телевизията, както и на сайта, от които имах възможността да се уча. Смятам, че предаванията се форматират и динамизират основно от водещите. Точно това планирам да направя във "В развитие“. Затова ще се стремя покажа своя почерк, така че зрителите да усетят автентичността и да сме им полезни в показването на контекста“, заяви Месробович.
Георги влиза в ролята с ясната амбиция да направи предаването още по-актуално, динамично и близко до зрителя.
