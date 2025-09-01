ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова скандална водеща в "Преди обед", Зейнеб и Франциска - аут
Със своята харизма, богат журналистически опит и признат литературен талант, Венета Райкова ще внесе нова енергия и вдъхновение в "Преди обед“, предлагайки на зрителите едновременно интересни разговори и позитивно настроение.
Есенният сезон на "Преди обед“ обещава на зрителите още нови срещи, теми и вдъхновяващи истории. В "Провалите на успелите“ Оля Малинова ще разкрива пътя на предприемачи, преживели тежки удари, но намерили сили да се изправят и да тръгнат отново нагоре. В "Да драснем клечката“ тя ще провокира зрителите да коментират разпалено по тема от седмицата, а всеки петък ще представя най-остроумните коментари от социалните мрежи с неподправения си талант на стедъп комик. Оля ще бъде и част от коментаторския панел в специалните студиа, посветени на "Ергенът: Любов в рая“ с водещ Яна Донева.
"Клубът на Петър Дочев“ ще отведе зрителите на необичайни пътешествия и срещи, като още в първото издание Петър ще разкаже за преживяното в Бронкс и ще срещне зрителите с Олег Шапиро – бивш "професионален крадец“, станал прототип на герой от видеоигра. Верен на стила си, Дочев ще продължи да търси екстремни приключения и силни емоции, до които ще се докоснат и зрителите пред екрана.
Запазената марка на "Преди обед“ – седмична двойка популярни лица, които се включват в обсъждането на най-горещите теми, ще се завърне като част от предаването. В първата седмица това ще бъдат певицата Есил Дюран и криминалният психолог Тодор Тодоров.
През новия сезон кулинарната поредица "Да, шеф“ с Веси Цюрбрюг ще отведе зрителите до различни точки на България, където готвят професионалисти и любители. В "Здрави“ Венета Георгиева ще поставя акцент върху най-важните медицински теми и полезни съвети от специалисти. Новата рубрика "Балконът“ с Мира Христова ще показва необикновени тераси и техните истории.
Свое запазено място в ефира ще имат и "Аз, потребителят“ със Зара Лазарова, любопитните новини от шоубизнеса с Мария Вълдобрева и добрите дела извън новините с Цвета Макрегър. В "Приключение със Зара“ зрителите ще се потопят в дива природа и нови хоризонти, като първото пътешествие отвежда Зара Лазарова до горилите на Уганда.
Зрителите ги очаква една седмица, изпълнена с интересни гости, които в последните седмици имат различни поводи да бъдат любопитни за аудиторията, както и нови истории, които ще донесат настроение и вдъхновение.
От новия сезон Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова няма да бъдат част от екипа на "Преди обед“. Франциска отново ще се отдаде на любовта си към танците, а основен приоритет за Зейнеб остават семейните й ангажименти. bTV пожелава успех на Франциска и Зейнеб и им благодари за съвместната работа.
