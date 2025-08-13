ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Nova с промени заради The Floor
Стоте кандидати, които бъдат одобрени, ще заминат за Нидерландия, където ще се снима новият телевизионен формат на NOVA в един от най-големите и модерни снимачни комплекси в Европа.
Играчите ще се превръщат в съперници в желанието си да превземат територията на своя опонент. Това ще бъде възможно само ако притежават нужните знания. Във всеки епизод на "The Floor" те ще трябва да удържат позицията си на мащабен LED под, съставен от полета, като отговарят на въпроси в различни категории като "Зеленчуци“, "Световноизвестни писатели“, "Породи кучета“, "Марки автомобили“ и много други.
Всяка превзета територия ще бъде крачка напред към голямата победа. Последният оцелял участник ще е отстранил всички противници и ще владее огромното поле. Голямата награда, с която ще си тръгне, е 30 000 евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 846
|
|предишна страница [ 1/141 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хоро на "Бяла роза" с красиви девойки на плажа в Китен стана хит
14:52 / 13.08.2025
Никой не позна Поли Генова на тази снимка
10:23 / 13.08.2025
Гастроентеролог: Консумацията на бърза храна през лятото може да ...
09:37 / 13.08.2025
Първият в историята, преплувал най-големия български залив, празн...
08:39 / 13.08.2025
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
16:54 / 12.08.2025
Деси Слава се завръща да живее в Пловдив
15:59 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS