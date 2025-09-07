Нова любов превзе сърцето на Лорда

© Евгени Минчев намекна в последната си изява в социалните мрежи, че сърцето му е превзето от нова любов.



Лордът обаче не казва нищо повече, предпочитайки да обвие в тайнственост новата си тръпка и така да държи в напрежение широката публика.



Фенове на паркетния лъв се питат дали връзката между италианския модел от немски произход Карло и Минчев е вече минало, макар и близко, но отговор засега липсва..



И докато те се лутат в догадки, светският корифей се снима в цял ръст, като акцентът на фотоса е пръстенът с тъмен скъпоценен камък на пръста му.



"Ама той го беше показвал и преди няколко месеца, когато написа под фотоса с пръстена "годеж" и обяви, че са на любовно пътешествие с Карло в Сицилия", припомнят вирутални приятели на Лорда, пише "България Днес".