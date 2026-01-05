ИЗПРАТИ НОВИНА
Нова година, нов мъж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:18Коментари (0)438
Дакота Джонсън посрещна 2026 година в компанията на нов мъж. Според информация на Entertainment Tonight, актрисата е прекарала новогодишната нощ заедно с певеца Role Model (истинското му име е Тъкър Пилсбъри).

Източник, цитиран от изданието, разкрива, че двамата са били "неразделни“ по време на партито, организирано от Джонсън. 

"Те се целуваха, танцуваха и постоянно се държаха един за друг. Изглеждаха много щастливи и хармонични заедно“, споделя източникът.

На събитието е присъствала и майката на актрисата – Мелани Грифит, като според информацията Дакота се е чувствала напълно комфортно с присъствието на Role Model.

28-годишният музикант е първият мъж, с когото актрисата е свързвана публично след раздялата ѝ с Крис Мартин миналата година.


