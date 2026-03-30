Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:33 / 30.03.2026 14:33 / 30.03.2026

Всички помним колоритните тризначки Вяра, Надежда и Любов, които спечелиха "Биг брадър" през 2006 г. Цицорестите блондинки от Благоевград, които приказваха на диалект бързо като картечници, показваха завидно самочувствие и вдигаха скандал след скандал. Те спечелиха симпатиите на зрителите точно с колоритното си поведение. А и не на последно място, бяха хубави момичета, които си приличат като три капки мастика.



След риалитито устатите моми от Благоевград станаха софиянки и едни от най-оборотните бръмчалки. Не минаваше и вечер, без някой баровец да ги черпи със силни напитки в най-лъскавите столични заведения. Но после нещо се обърка. Любов се оправи и заживя като семейна жена в Лондон, но Вяра и Надежда пропаднаха и станаха бездомни просякини в британската столица.



Видимо неадекватните две сестри предизвикаха сериозно безпокойство с живота си на улицата, а и изглеждаха като психично болни. Крещяха на българо-английски, говореха несвързано, видимо агресивни. От няколко години те скандализират Лондон, а и България, защото пускат безумни клипчета в социалните мрежи, които са, меко казано, притеснителни. Във видеата някога красивите момичета Вяра и Надежда са силно състарени и повехнали, изглеждат некъпани от месеци. При това в самия център на Лондон, пред Уестминстърското абатство. Вяра и Надежда спяха в кашони като улични псета, отказват да работят и проклинаха цялата вселена, че никой не им помага. Първо обвиниха хазяина си, че искал да ги изнасилва, а човекът просто ги изгонил, защото не си плащали наема половин година. Не е ясно как изобщо са плащали преди това, но мнозина подозират, че са просили.



Жителите на британската столица, които редовно минават по улицата, на която е "дома" им, също бързо ги научиха, че са мързеливи готованки и ги подминаваха отдалеч, без да им подхвърлят и пени. Те не им разбираха много от безсмислените брътвежи, но принц Уилям и "гей" в едно изречение е достатъчно да отврати и най-милостивия англичанин, защото всички на Албиона са заклети монархисти. Вяра и Надежда сами направиха така, че никой да не им подхвърля пари, защото ако някой изобщо им даваше, не си купуваха сандвич да се нахранят, ами вземаха шампанско от най-близкия магазин и лочеха или на тротоара, или на някоя полянка. Затова и мнозина подозират, че тревожното им психическо състояние е провокирано от злоупотреба с алкохол или наркотици.



Вече всички мислеха, че няма вяра и надежда за Вяра и Надежда, които в социалните мрежи се изписваха като Fate и Hope, защото те самите отказваха помощ. Сестрите упорито отказваха и да се приберат в България, като сипеха люти обиди срещу страната ни. Дори живяха на палатка с наркомани и чернокожи африканци в района на "Ковънт гардън".



Е, най-накрая преди седмица, с помощта на българското посолство, те се прибраха в България. Дори са забелязани в центъра на родния Благоевград, изтупани със спортни клинчета. Обикаляли магазините, изглеждали адекватни, едната сестра дори носела пратка от куриерска фирма. Дано пък да се съберат в България и да започнат работа, защото са млади жени, а без доходи не се живее, кахърят се хората, които им симпатизират. Оказа се обаче, че нормалността на Вяра и Надежда е измамна. Преди дни жена съобщи, че е комшийка на тризначките и в квартала им в Благоевград имало полиция и линейка. Ошашавените комшии свидетелстват, че двете агресирали и нападнали собствената си майка с нож. Жената била напълно съкрушена от метаморфозата на момичетата и изобщо не искала да ги вижда.



Припомняме, че трите сестри прибраха 100 000 лева от "Биг брадър" в края на 2006 г. За кастинга там ги урежда кулинарят Лео Бианки, защото му се сторили симпатични и оригинални. Оказа се обаче, че въпреки благородните си имена Вяра, Надежда и Любов са доста меркантилни. Те започват да се пазарят като циганки с продуцентите на шоуто, че всяка от тях трябвало да получи по 100 бона, защото и трите са спечелили. Не им минава номера обаче, тъй като в договора сумата е описана черно на бяло. Тризначките бързо опукаха парите. Част от тях отидоха за изплащане на общинския апартамент, в който са израснали. Жилището е дадено на майка им като многодетна. Наложило се обаче да теглят и кредити, купиха си къща в Сандански. После мрънкаха, че банките неправомерно си искали кредитите.



В крайна сметка трите гърли заминаха да си търсят късмета в Лондон, обидени на цяла България, че не оценява простотията им. Там Любов се омъжи и роди дъщеричка Виктория. Щастлива е, осигурена, с любящ мъж и топъл дом. Вяра и Надежда вече не поддържат никаква връзка със сестра си. Мълви се, че Любов многократно им е предлагала помощ, да ги устрои на работа, дори им давала пари назаем, за да не умрат глад. Естествено, Вяра и Надежда не връщали борчовете. Сега Любов им е сърдита, защото пропиляват живота си. В момента дори не прилича на сестрите си, тя е много по-младолика от тях.



Веднага след като спечелиха "Биг брадър", в началото на 2007 г. Вяра, Надежда и Любов лъснаха голи на корицата на българския "Плейбой". Въпреки че предварително договорили хонорара си, на благоевградчанките сумата им се сторила малко и почнали селски пазарлък за пари. "Или плащаш повече, или ще ни видиш само циците, и то за 5 минути", избърборили набързо трите една през друга, пише HotArena.bg.



Въпреки че са ударили дъното, Вяра и Надежда имат самочувствие като за 300 професори по медицина. "Без нас телевизиите нямат рейтинг, вестниците също ще фалират", бълват двете гърли. Те обаче не губят надежда и обявиха, че ще се кандидатират за "Ергенът", за да си намерят добър и заможен мъж, който да ги гледа като принцеси. Едва ли обаче ще ги видим някога в любовното риалити. Както е тръгнало, по-вероятно е скоро да бъдат прибрани в клиниката на д-р Гълъбова...