|Нова бляскава двойка
Става дума за Маркос Сенеси (28), аржентинския национал от Борнемут, и Келси-Роуз Бауърс (21), футболистка от женския отбор на същия клуб. Според английските медии двамата са започнали да излизат през лятото на 2024 г., а романсът им скоро стана публично достояние благодарение на публикации в Instagram.
Келси-Роуз Бауърс, която играе в Борнемут под наем от Портсмут, за кратко време натрупа огромна популярност и извън терена. Освен талантлива футболистка, тя подписа договор и с модна агенция и редовно споделя снимки от луксозните си пътувания. В Instagram я следват повече от 150 000 фенове.
Нейните снимки от почивката в Ибиса със Сенеси предизвикаха истинска вълна от реакции, а аржентинският защитник все по-често се появява в нейните публикации.
Интересен факт е, че и двамата играят на една и съща позиция – централен защитник, въпреки че са градили кариерите си по напълно различни пътища.
