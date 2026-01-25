ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов звезден развод
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:26Коментари (0)1610
Фолк певицата Палома официално призна, че е в развод и така потвърди информацията на "Уикенд".

Вестникът съобщи още през октомври, че милионерът Георги Конов е натирил тунингованата си млада жена и вече живее с нова половинка. Палома заяви пред последователите си, че раздялата е взета по взаимно съгласие и въпреки трудния период, се старае да запази добрите отношения с бившия си партньор, особено заради дъщеря им Доника.

Певицата отбеляза, че този етап от живота й дава възможност да се фокусира върху кариерата си (б.а. каквато няма) и личното си развитие – т.е. търсене на нов богат мъж. Палома и Георги се бракуваха набързо през 2022 г., в разгара на скандал, свързващ бръмчалката с един от най-богатите и влиятелни бизнесмени у нас.

Изведнъж тя се снима с голям корем, а за баща на бебето бе нарочен финансовият консултант Георги Конов, работещ предимно в Дубай и Абу Даби. Въпреки че в социалните мрежи го раздава примерна съпруга и отдадена майка, мнозина се съмняват в искреността й. Най-честите й ухажори в Емирствата били заможни руснаци, а у нас певицата също имала почитатели, които едва я чакат да се прибере, за да се забавляват заедно.


