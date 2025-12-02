ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов звезден годеж на хоризонта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:02
©
Певицата и актриса Майли Сайръс се появи на премиерата на "Аватар: Огън и пепел" в Лос Анджелис в понеделник вечер заедно с приятеля си Макс Морандо. Това, което привлече вниманието обаче бе забележителен диамантен пръстен, който тя носеше на безименния пръст на лявата си ръка. Това обаче не е първият път, в който феновето го забелязват. По-рано - в средата на ноември, се появиха снимки на изпълнителката преди 33-тия ѝ рожден ден, на които пръстенът направи впечатление на наблюдателните. 

Таен годеж или просто пореден аксесоар? 

От фен акаунт на певицата в социалните мрежи се твърди, че са получили поздравителен пост и близък кадър на пръстена, като се посочва, че Майли и Морандо са сгодени. Нито един от двамата обаче не е коментирал публично, а твърденията не са потвърдени от техните представители.

На червения килим пръстенът отново привлече вниманието, докато Сайръс поздравяваше фенове и позираше за снимки. Тя носеше и допълнителни пръстени на двете си ръце, включително един на левия показалец, както и диамантена огърлица, подхождаща с аксесоарите ѝ.

За събитието певицата бе избрала черна рокля в стил "Стария Холивуд" с бюстие без презрамки, обсипано с пайети, и обемна разкроена пола с шлейф. Косата ѝ бе оформена в свободни вълни, гримът подчертаваше очите ѝ, а устните ѝ бяха с червило в неутрален тон. Морандо бе облечен в черен костюм с бяла риза и официални обувки.

Двойката, която обикновено държи връзката си извън светлините на прожекторите, е присъствала заедно на няколко събития през тази година, включително наградите "Оскар" и "SNL50: The Anniversary Special". Майли и новият ѝ партньор започват да излизат след сляпа среща през 2021 г., след развода ѝ с Лиъм Хемсуърт през 2020 година, припомнят от "The Express Tribune".


