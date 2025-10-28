ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нов звезден годеж
Според източници, цитирани от "PEOPLE", Камила е била поканена на рожден ден на своята продуцентка и близка приятелка Рейчъл Матюс, без да подозира, че това всъщност ще се превърне в нейното собствено годежно парти. "Тя мислеше, че отива на рожден ден, но това се оказа изненада – Руди ѝ предложи пред семейството и приятелите им“, споделя близък до двойката.
Малко след събитието, актрисата публикува снимка с надпис "Сгодена за най-добрия ми приятел", която бързо събра много реакции. Колежката ѝ от сериала Riverdale, Лили Райнхарт, беше сред първите, които ѝ честитиха. Фенове от целия свят заляха профилите на двойката с поздравления, пожелания и възторжени коментари.
Романтичният момент се случил на 24 октомври 2025 г., а атмосферата била изцяло изпълнена с емоции, усмивки и аплодисменти. След вълнуващото "Да!“, празненството продължило – около 23:00 ч. Камила и Руди се присъединили към рождения ден на актьора Глен Пауъл, чиято вечер била с нестандартна тема – "tracksuit & tequila“ (анцузи и текила).
Камила Мендес и Руди Манкузо се запознават по време на снимките на филма "Música“ (2024) – проект, написан и режисиран от самия Манкузо, в който Мендес участва и като актриса, и като продуцент. Творческото им сътрудничество бързо прераства в романтична връзка, която двамата официално разкриват в Деня на влюбените през 2023 г., когато Камила публикува обща снимка "Моята валентинка. Обичам те толкова много".
Годежът на Камила Мендес и Руди Манкузо е поредното напомняне, че най-красивите истории се случват, когато светът не ги очаква — и че понякога "изненадата“ е най-искрената форма на любов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1982
|
|предишна страница [ 1/331 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025
Вселената носи важни послания за 4 зодии
08:10 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS