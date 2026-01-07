Нов водещ по телевизията

© Валери Божинов влиза в ролята на водещ в рубрика в предаването "На кафе". Всеки четвъртък футболистът, заедно с Елизабет Методиева, ще разговарят с популярни личности, свързани с живота и кариерата на Христо Стоичков.



Първият епизод ще бъде излъчен на 8 януари. В пилотното издание ще участва самият Христо Стоичков, който ще разкаже подробности за работата около документалното риалити "Вече играеш… Стоичков“ и биографичния филм.



Оригиналното предаване ще покаже предизвикателствата пред кандидатите, които искат да спечелят ролята на живота си и минат по стъпките на един от най-успешните български футболисти за всички времена.



Премиерата на биографичния "Стоичков – Филмът" ще бъде през 2027 г.