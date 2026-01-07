ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нов водещ по телевизията
Първият епизод ще бъде излъчен на 8 януари. В пилотното издание ще участва самият Христо Стоичков, който ще разкаже подробности за работата около документалното риалити "Вече играеш… Стоичков“ и биографичния филм.
Оригиналното предаване ще покаже предизвикателствата пред кандидатите, които искат да спечелят ролята на живота си и минат по стъпките на един от най-успешните български футболисти за всички времена.
Премиерата на биографичния "Стоичков – Филмът" ще бъде през 2027 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2891
|предишна страница [ 1/482 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина Михаел Шумахер, тъжната вест предизвика объркване
08:51 / 07.01.2026
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
18:52 / 06.01.2026
Психолог: Тенденция е през януари много хора да имат депресия
17:31 / 06.01.2026
Гери Малкоданска: Аз нямах щастието да родя и да прегърна детето ...
15:07 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистич...
11:54 / 06.01.2026
Хранителен гигант изтегля бебешка храна в България
09:21 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS