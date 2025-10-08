ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов таен звезден годеж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:39
©
Дали звездата от "Хари Потър“ Ема Уотсън се е сгодила тайно, след като по-рано определи натиска върху жените да се омъжват като "насилие и жестокост“? Това се питат феновете ѝ, след като тя се появи на Седмицата на модата в Париж с широка усмивка и огромен блестящ пръстен, който привлече вниманието. 35-годишната актриса, изиграла ролята на Хърмаяни Грейнджър във филмите за "Хари Потър“, носеше впечатляващ винтидж пръстен с голям диамант на безименния си пръст. 

Тя изглеждаше необичайно ентусиазирана да позира пред камерите преди ревюто на Miu Miu в Palais d’Iéna в Париж, съобщават от Daily Mail. Това предизвика слухове за таен годеж с гаджето ѝ е Киърън Браун, с когото се запознава, докато следва магистратура по творческо писане в Оксфордския университет, където той работи върху своя докторска степен. 

Но според списание Us Weekly, Ема Уотсън не е сгодена, предава Elle. В подкаста на Джей Шети On Purpose миналия месец тя всъщност разкрила истинското значение на пръстена. Бижуто е подарък от 22-мата най-близки хора в живота ѝ. Уотсън го нарича едно от най-ценните неща, които притежава, и символ на живота и общността, които сама е изграждала през годините. Тя носи пръстена за първи път по време на Кинофестивала във Венеция, тогава поставен на безименния пръст на дясната ѝ ръка.

 

Мнението на Ема Уотсън за брака

В същото интервю актрисата говори и за това как възприема брака.

"Мисля, че върху нас се упражнява натиск и сме тласкани към нещо, което всъщност вярвам, че е един вид чудо,“ призна тя, цитира actualno. 

"Може би никога няма да съм достойна за него. Надявам се да ми се случи, но не смятам, че имам право на това. То или ще бъде част от моята мисия и съдба тук, или няма да бъде.“

Тя определи натиска, който се оказва върху хората — особено върху младите — да сключат брак, като "форма на насилие“. И добави: 

"Да накараш някого да се чувства без стойност, или сякаш още не е успял в живота, само защото не е стигнал до нещо, което според мен не може и не бива да бъде насилвано - това е жестоко.“


Зареждане! Моля, изчакайте ...

