ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нов таен звезден годеж
Тя изглеждаше необичайно ентусиазирана да позира пред камерите преди ревюто на Miu Miu в Palais d’Iéna в Париж, съобщават от Daily Mail. Това предизвика слухове за таен годеж с гаджето ѝ е Киърън Браун, с когото се запознава, докато следва магистратура по творческо писане в Оксфордския университет, където той работи върху своя докторска степен.
Но според списание Us Weekly, Ема Уотсън не е сгодена, предава Elle. В подкаста на Джей Шети On Purpose миналия месец тя всъщност разкрила истинското значение на пръстена. Бижуто е подарък от 22-мата най-близки хора в живота ѝ. Уотсън го нарича едно от най-ценните неща, които притежава, и символ на живота и общността, които сама е изграждала през годините. Тя носи пръстена за първи път по време на Кинофестивала във Венеция, тогава поставен на безименния пръст на дясната ѝ ръка.
Мнението на Ема Уотсън за брака
В същото интервю актрисата говори и за това как възприема брака.
"Мисля, че върху нас се упражнява натиск и сме тласкани към нещо, което всъщност вярвам, че е един вид чудо,“ призна тя, цитира actualno.
"Може би никога няма да съм достойна за него. Надявам се да ми се случи, но не смятам, че имам право на това. То или ще бъде част от моята мисия и съдба тук, или няма да бъде.“
Тя определи натиска, който се оказва върху хората — особено върху младите — да сключат брак, като "форма на насилие“. И добави:
"Да накараш някого да се чувства без стойност, или сякаш още не е успял в живота, само защото не е стигнал до нещо, което според мен не може и не бива да бъде насилвано - това е жестоко.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1645
|предишна страница [ 1/275 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "...
15:06 / 08.10.2025
Оперираха Невена Цонева в Пловдив
08:37 / 08.10.2025
10 големи цитата на Гоце Делчев: Патриотизмът не е патентован, де...
23:00 / 07.10.2025
Никой не иска Венета Райкова
15:35 / 07.10.2025
Рачков заряза Виктория, тя му написа: Обичам те
14:12 / 07.10.2025
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS