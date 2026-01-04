Нов скандал в попфолка, вече не са приятелки

© Новина като гръм от ясно небе хвърли в смут чалга гилдията. Младите сексбомби на попфолка - Биляниш и Десита, сложиха край на приятелството си.



Експлозивната вест разбираме от въпрос, зададен на Биби от фен в инстаграм. Той гласи: "Приятелки ли сте с Десита?", а в отговор изпълнителката отсича смирено: "Бяхме". Текстът е прикрепен към обща снимка на дивите от старите архиви.



Чалгаджийките в общ кадър от близкото минало



И докато стотици последователи тръпнат в мистерия какво ли е станало между двете, Биляна бърза да уточни ситуацията.



"Не търсете интрига или провокация. Обичам Деси и винаги ще я обичам. Няма конфликт. Просто хората растат и тръгват по свой път", затвори устата на клюкарите красавицата, която пя на финала на уеб шоуто "Къщата на инфлуенсърите" по напращял силикон, пише HotArena.