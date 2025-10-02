ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам нищо общо с нейните изблици
Скъпи приятели,
Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед" по bTV от началото на сезона!
Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!
Искрено се надявам, че @btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България.
Оставам на СЕМ да провери какво съдържание върви в този “семеен слот" (според Закона).
В живота има светлина и сянка.
Избирам светлината!
Припомняме, че Георги Тошев е продуцент на още няколко предавания по телевизията, някои от които също отпаднаха от програмната схема.
Проектът, който му носи най-голяма популярност, е предаването "Другата България“. Автор е също на предаването "Артефакти“ по БНТ, бил е директор на пресцентъра на театралния фестивал във Варна, както и съветник на министър на културата. Работил е още за: BBC, RFI, ZDF, БНТ.
В последните 15 г. е освен журналист и продуцент и автор на документалната поредица "НепознатиТЕ“ излъчвана в ефира на bTV. Сред другите му успешните му проекти са: "Преди обед“, "Децата на другата България“, "Music Idol", Сървайвър“, "Като на кино“ и др.
Автор е на редица биографични книги за забележителни български творци като Стефан Данаилов, Татяна Лолова, Катя Паскалева, Невена Коканова, Цветана Манева, Георги Парцалев, Лили Иванова.
