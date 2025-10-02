ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам нищо общо с нейните изблици
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:15Коментари (1)535
©
Доскорошният продуцент на сутрешния блок на bTV "Преди обед" Георги Тошев все рязък завой и се разграничи от предаването, което доскоро беше сред приоритетите му. Ето какво написа той във фейсбук:

Скъпи приятели,

Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед" по bTV от началото на сезона!

Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!

Искрено се надявам, че @btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България.

Оставам на СЕМ да провери какво съдържание върви в този “семеен слот" (според Закона).

В живота има светлина и сянка.

Избирам светлината!

Припомняме, че Георги Тошев е продуцент на още няколко предавания по телевизията, някои от които също отпаднаха от програмната схема.

Проектът, който му носи най-голяма популярност, е предаването "Другата България“. Автор е също на предаването "Артефакти“ по БНТ, бил е директор на пресцентъра на театралния фестивал във Варна, както и съветник на министър на културата. Работил е още за: BBC, RFI, ZDF, БНТ.

В последните 15 г. е освен журналист и продуцент и автор на документалната поредица "НепознатиТЕ“ излъчвана в ефира на bTV. Сред другите му успешните му проекти са: "Преди обед“, "Децата на другата България“, "Music Idol", Сървайвър“, "Като на кино“ и др.

Автор е на редица биографични книги за забележителни български творци като Стефан Данаилов, Татяна Лолова, Катя Паскалева, Невена Коканова, Цветана Манева, Георги Парцалев, Лили Иванова.


Още по темата: общо новини по темата: 1534
02.10.2025 »
02.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
предишна страница [ 1/256 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Коя вкара тая дърта чанта и куха лейка.Вече и за и**ни не става.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, изм...
09:09 / 02.10.2025
Лео Бианки: Бях личен готвач на Роби Уилямс
23:09 / 01.10.2025
Памела Андерсън вече не е същата, шокира с визия
22:25 / 01.10.2025
Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
20:51 / 01.10.2025
Ето кои двойки са останали заедно след финала на "Ергенът- Любов ...
20:10 / 01.10.2025
Всеки го прави и се оказа, че е учудващо печелившо
19:55 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Завръща се
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зелен преход
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: