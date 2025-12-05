ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нов гигант на хоризонта: Netflix купува Warner Bros и HBO
Съобщението разтърси Холивуд и обърка очакванията за следващите стъпки на Warner Bros. Discovery, която е и майка компания на CNN.
Warner Bros. Discovery продължава с плановете си да се раздели на две публично търгуеми части през 2026 г. След като разделянето влезе в сила, Netflix възнамерява да придобие частта на Warner. Другата част, Discovery Global, ще приюти CNN и други кабелни канали.
Сливането на Netflix, Warner Bros. и HBO ще изисква интензивен регулаторен контрол в САЩ и други страни.
Сливането ще създаде гигант в стрийминг развлеченията и ще сложи край на една от големите медийни rivalries на последното десетилетие. В неотдавнашен доклад на анализатори от Bank of America се посочва: "Ако Netflix придобие Warner Bros., войната в стрийминг сектора ефективно ще приключи. Netflix ще се превърне в безспорен глобален лидер в Холивуд, надминавайки дори сегашната си висока позиция.“
В продължение на няколко седмици Paramount се смяташе за фаворит в наддаването за WBD. Ръководителите на Paramount, които искат да купят цялата WBD – включително кабелните й активи – излъчваха увереност относно предложението си за сливане и взаимноизгодните си отношения с президента на страната Доналд Тръмп.
Но Netflix изненада мнозина с дързостта на своите оферти. Според източници, запознати с въпроса, стрийминг гигантът е подал две предложения по-рано тази седмица, които го изведоха пред офертите на Paramount.
Освен това Netflix се е съгласил на същата висока такса за разтрогване на договора, която Paramount е предложил, твърди един от източниците. Това означава, че потенциалният купувач ще плати на WBD милиарди долари, ако сделката не бъде сключена.
Най-големият неизвестен фактор е одобрението от регулаторните органи. Администрацията на Тръмп ще разгледа всяка сделка между Netflix и WBD, а някои анализатори очакват да последва политическа и правна битка.
Някои американски политици вече изразиха опасения относно потенциалната консолидация.
"Информацията за амбицията на Netflix да купи своя реален конкурент – стрийминг бизнеса на WBD – трябва да тревожи антимонополните органи по целия свят“, пише сенатор Майк Ли в социалната мрежа X. "Тази потенциална сделка, ако се осъществи, ще повдигне сериозни въпроси относно конкуренцията – може би повече от всяка друга сделка, която съм виждал през последните десет години.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2471
|предишна страница [ 1/412 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Изключвайте лампичките на елхата, когато не сте вкъщи
14:15 / 05.12.2025
Почина Кари-Хироюки Тагава
09:03 / 05.12.2025
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:47 / 05.12.2025
Звездната рожденичка днес става на 50
08:42 / 05.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
16:51 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS