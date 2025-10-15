ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нов филм за Майкъл Джексън носи 1 млрд. долара печалба, дъщеря му не е доволна
Според източници, някои от роднините ѝ, които имат сериозен финансов интерес от проекта, планиран за премиера през април 2026 г., са силно притеснени, че негативните ѝ коментари могат да навредят на репутацията и успеха на филма. Те се страхуват, че критиките на Парис ще създадат впечатление, че продукцията се опитва да прикрие старите обвинения срещу баща ѝ.
Филмът се очаква да донесе приходи до 1 милиард долара, което би осигурило огромни печалби на фамилията. "Това е шанс за финансова промяна за всички тях", казва вътрешен източник. "Последното, което искат, е тя да провали всичко."
Тя определи филма като "фантазия", който е направен "само за определена група фенове" на баща ѝ. "Това е илюзия, не реалност", написа тя. "Но се представя като истина, и то по много захаросан начин. Пълно е с неточности и лъжи. Не обичам нечестността."
Приживе Кралят на попа беше замесен в множество скандали, включително обвинения в блудство, но винаги е отричал вината си и през 2005 г. беше оправдан. Въпреки това наследството му продължава да бъде обект на съдебни спорове. Семейството се опитва да успокои Парис, за да предотврати евентуален провал на проекта. "Те се страхуват, че тя ще събуди стари подозрения", казва близък до фамилията.
Напрежението нараства, след като актьорът Колман Доминго, който ще изиграе бащата на Майкъл, заяви публично, че Парис и брат ѝ Принс го подкрепят. Но тя веднага опроверга думите му, подчертавайки, че когато е прочела сценария, е посочила редица неточности, но е била пренебрегната.
Ситуацията се усложнява допълнително заради съдебния спор около продажбата на част от музикалния каталог на Майкъл Джексън за 1,2 милиарда долара. Бабата на Парис, Катрин, се противопоставя на сделката, докато Парис и Принс подкрепят продажбата. През август 2024 г. апелативен съд в Калифорния даде право на изпълнителите на завещанието да продадат част от наследството.
Конфликтите в личен и финансов план се преплитат с филма, което прави премиерата не просто културно събитие, а и истинско семейно предизвикателство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1761
|предишна страница [ 1/294 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Астрономите са притеснени: Задава се мощна магнитна буря
11:24 / 15.10.2025
Зрител: Този не го знам какъв бизнесмен е, но играе феноменално
09:35 / 15.10.2025
Недолюбван от пловдивчани бивш кмет празнува днес
08:47 / 15.10.2025
Красавица от Пловдив унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си п...
22:53 / 14.10.2025
Тейлър Суифт счупи всички рекорди
22:36 / 14.10.2025
Почина легендарният изпълнител D’Angelo
21:30 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS