|Нов български сериал тръгва в ефир скоро
Сериалът пренася зрителите в края на 90-те години на XX век – едно от най-противоречивите и драматични времена в съвременната българска история, когато държавата е крехка, правилата са разклатени, а оцеляването често изисква компромиси.
Историята ни връща в свят, в който Европа е далечна мечта, институциите са под натиск, а границата между добро и зло е опасно размита. На този фон болница "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ се превръща в последния остров на човечността – място, където се ражда живот, докато навън властват страхът, насилието и безнаказаността.
В центъра на сериала са три жени – лекари и акушерки, всяка от които се изправя пред съдбоносни избори между професионалния дълг, личното щастие и моралната цена на оцеляването.
Вярата, надеждата и любовта тук не са абстрактни понятия, а изпитания – понякога болезнени, понякога разрушителни. Дали болницата ще бъде последен остров на човечност, а ражданията – символ на бъдещето, въпреки мрака, зрителите на bTV тепърва ще разберат.
Паралелно с медицинските истории сериалът разкрива и подземния свят на 90-те – гангстерски клубове, контрабанда, корупция и невидими връзки между престъпността и властта.
Болницата и нощният клуб "Марсилия“ се оказват неочаквано свързани в мрежа от тайни, лъжи и незаконни сделки, които ще променят завинаги съдбите на героите.
Сериалът поставя морални въпроси като: Колко струва един живот? Може ли доброто да бъде постигнато чрез престъпление? И каква е цената на истината, когато тя застрашава всичко, което обичаме?
В актьорския състав на "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ влизат утвърдени и обичани имена от българската сцена, сред които Албена Павлова-Маркова, Антоанета Добрева – Нети, Невена Бозукова, както и талантливи представители на младото поколение актьори – Венеса Пеянкова, Катерина Борисова, Пламен Димов, Калоян Трифонов, Даниел Върбанов и др.
Автентичен, емоционално наситен и визуално отличим, сериалът обещава силно телевизионно преживяване, което не просто разказва история за миналото, а задава въпроси, болезнено актуални и днес.
