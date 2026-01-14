ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Носителката на титлата "Модел на България" засечена в гореща ситуация
Красавицата бе хваната чисто гола в луксозно СПА в центъра на столицата, без капка притеснение от присъствието на други посетители.
Без грам свян Марая прекрачи прага на сауната и още с влизането си свали горнището, оставяйки на показ перфектните си форми. Миската се излегна спокойно на пейката, сякаш е сама в помещението. Гледката се оказа твърде силна за една от двойките вътре, която набързо напусна сауната и се отправи към съседно помещение. Голата красавица моментално се превърна в сензация. Минути по-късно група млади мъже започнаха да обикалят около сауната, надничайки плахо, но така и не събраха смелост да влязат. Усетила суматохата отвън, Марая просто застана с гръб, без обаче да се облича. Горнището си сложи едва когато реши да напусне помещението - бавно и демонстративно.
След горещите минути в сауната Марая се разхлади със студен душ, а после се отправи към басейна.
Там тя си поръча топъл чай, сложи слушалките и се отдаде на пълен релакс, сякаш нищо необичайно не се е случило. Марая Владимирова спечели титлата "Модел на България“ през септември, а в края на годината представи страната ни в Корея, където взе участие в световния финал на конкурса "Модел на Вселената“. Очевидно обаче миската умее да приковава погледи не само на модния подиум, но и извън него.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2983
|предишна страница [ 1/498 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Есил Дюран не спазила обещание и се омъжила за българин, адвокат ...
10:50 / 14.01.2026
Арестуваха Кийфър Съдърланд
08:05 / 14.01.2026
Кардиолог: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърц...
16:01 / 13.01.2026
Едва 84 кина има в България
13:23 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS