ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нина Добрев и Вин Дизел заедно
Снимки и видеа от появата им се разпространиха в социалните мрежи и бързо породиха вълна от коментари, най-вече от фенове на филма от 2017 година. Макар и кратка, тяхната среща напомни за времето, когато двамата работеха заедно по третата част от популярната екшън поредица.
Въпреки слуховете, към момента няма официална информация, че двамата подготвят нов съвместен проект. Появата им изглежда е била приятелска и свързана със събитието, но не и знак за предстоящо продължение на филма.
Феновете обаче остават оптимисти, че ще видят любимите си актьори в нов общ филм. Техният мини "реюниън" показва, че отношенията между двамата са все така добри, а това винаги оставя вратичка за бъдеща колаборация.
Партньорството им в "xXx: Return of Xander Cage"
Филмът излезе през 2017 г. и отбеляза завръщането на Дизел в ролята на екстремния агент Ксандър Кейдж. Нина Добрев се присъедини към екипа като Беки Клиъридж – гениална техническа експертка, която бързо се превърна в любима героиня на зрителите.
Още по време на снимките Дизел нееднократно е хвалил Добрев. В свое послание в социалните мрежи той я нарече "човек, когото просто не можеш да не обичаш" и я описа като талантлива както на екрана, така и извън него. Добрев също е споделяла, че участието ѝ в "xXx" е било "истински подарък" в кариерата
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2549
|
|предишна страница [ 1/425 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
19:09 / 10.12.2025
Нов сериал ще предложи нещо, което досега не се е случвало в бълг...
12:23 / 10.12.2025
Празник е! Ето кои българи имат имен ден!
08:09 / 10.12.2025
Приключи най-пошлото предаване в родния ефир
13:15 / 09.12.2025
Слави Трифонов с уникален подарък за рождения ден на Софи Маринов...
12:46 / 09.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
11:58 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS