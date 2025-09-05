ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николета и Ники кръстиха малката Борислава, празненството стилно и различно
Малката вече е християнче, а поводът бе полят с доста стилно тържество близо езерото Панчарево.
В публикация в Instagram Николета сподели:
“Повод" е причината, “празник" е присъствието! Благословени сме, че ви имаме в живота си и всеки един, който уважи този толкова важен за семейството ни ден има своя не малък принос да сме днес заедно, да сме щастливи, обичащи се, благословени... с нея - Борислава, вече християнче!“, написа Ни Ло в Инстаграм.
Редица популярни лица от родния шоубизнес поздравиха звездното семейство. Сред тях са Десислава, Златка Димитрова, Алекс Богданска, Гери Малкоданска и други.
