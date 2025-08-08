ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Николета Лозанова с прекрасна снимка на малката си дъщеря
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:09Коментари (0)134
©
виж галерията
Николета Лозанова за първи път показа личицето на втората си дъщеря Борислава, която се роди през март 2024. Неин баща е Николай Михайлов, с когото инфлуенсърката сключи таен брак преди близо 2 години. Николета сподели в социалните мрежи няколко снимки, заснети в скъпарски комплекс в турския курорт Белек, и написа: "Целият ми свят в един кадър..."

За трудностите да има второ дете

Припомняме, че Лозанова има още едно дете, Никол, от брака си с Валери Божинов, с когото успяха да запазят приятелски отношения след развода си. З7-годишната звезда не крие, че е преминала през много трудности, за да се сдобие с втората си дъщеря Борислава, която е кръстена на бащата на Ники - Борислав Михайлов. 

"Аз и Николай искахме много дете, но съдбата имаше други планове. За две години в България се наслушахме на диагнози и лечения. Уж най-добрите лекари, уж най-скъпите клиники, а за всички сме били просто "касови бележки“. Отношение, което може да срещнеш само в България. Ето защо мога да заявя публично, че аз обикнах Турция. Там срещнахме истинско разбиране и професионализъм.

Единствено в тамошна болница откриха проблема, който беше в мен и много скоро забременях. Екипът обаче до последно се чудеше на терапиите, лекарствата и процедурите, на които съм била подлагана в България без видимо да има смисъл от тях. И стигаме до края, където идва момент за Николай... Човекът, който за мен е и начало и край и всичко... И винаги ще бъде! Защото той не е просто любовта, той е част от мен и моята душа. Той е всичко онова, за което може да мечтае една жена и не ме остави дори за секунда сама през изминалите 9 месеца", написа Николета малко след раждането, припомня actualno.


Още по темата: общо новини по темата: 769
08.08.2025 Герман се завърна във футбола
08.08.2025 Ванга: Тодоре, Тодоре, как си останал жив?!
08.08.2025 Ясни са първите участници в "Traitors: Игра на предатели"
08.08.2025 Нов новинар в bTV
08.08.2025 Гаджето на Юксел Кадриев с нов бизнес
08.08.2025 Честито на Никол Станкулова
предишна страница [ 1/129 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ясни са първите участници в "Traitors: Игра на предатели"
12:42 / 08.08.2025
Нов новинар в bTV
12:26 / 08.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Днес батко ви Орлин има рожден ден
09:52 / 08.08.2025
Ярка смесица от подаръци и предизвикателства за зодиите днес
07:27 / 08.08.2025
"България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са ...
22:23 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Енергийна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: