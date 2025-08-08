ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Николета Лозанова с прекрасна снимка на малката си дъщеря
За трудностите да има второ дете
Припомняме, че Лозанова има още едно дете, Никол, от брака си с Валери Божинов, с когото успяха да запазят приятелски отношения след развода си. З7-годишната звезда не крие, че е преминала през много трудности, за да се сдобие с втората си дъщеря Борислава, която е кръстена на бащата на Ники - Борислав Михайлов.
"Аз и Николай искахме много дете, но съдбата имаше други планове. За две години в България се наслушахме на диагнози и лечения. Уж най-добрите лекари, уж най-скъпите клиники, а за всички сме били просто "касови бележки“. Отношение, което може да срещнеш само в България. Ето защо мога да заявя публично, че аз обикнах Турция. Там срещнахме истинско разбиране и професионализъм.
Единствено в тамошна болница откриха проблема, който беше в мен и много скоро забременях. Екипът обаче до последно се чудеше на терапиите, лекарствата и процедурите, на които съм била подлагана в България без видимо да има смисъл от тях. И стигаме до края, където идва момент за Николай... Човекът, който за мен е и начало и край и всичко... И винаги ще бъде! Защото той не е просто любовта, той е част от мен и моята душа. Той е всичко онова, за което може да мечтае една жена и не ме остави дори за секунда сама през изминалите 9 месеца", написа Николета малко след раждането, припомня actualno.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 769
|
|предишна страница [ 1/129 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ясни са първите участници в "Traitors: Игра на предатели"
12:42 / 08.08.2025
Нов новинар в bTV
12:26 / 08.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Днес батко ви Орлин има рожден ден
09:52 / 08.08.2025
Ярка смесица от подаръци и предизвикателства за зодиите днес
07:27 / 08.08.2025
"България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са ...
22:23 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS